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Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом - 29.10.2022 Украина.ру
Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал речь Владимира Путина на "Валдае". Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T15:29
2022-10-29T15:29
2022-10-29T15:29
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал речь Владимира Путина на "Валдае". Кому адресовано это выступление, как рушится однополярный мир и как США спишут Украину – обо всем этом в нашем материале! 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир путин, валдай, нато, сша, донбасс, видео
Новости, Украина, Владимир Путин, Валдай, НАТО, США, Донбасс
Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал речь Владимира Путина на "Валдае".
Кому адресовано это выступление, как рушится однополярный мир и как США спишут Украину – обо всем этом в нашем материале! 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.