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Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом

Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом - 29.10.2022 Украина.ру

Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом

Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал речь Владимира Путина на "Валдае". Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T15:29

2022-10-29T15:29

2022-10-29T15:29

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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал речь Владимира Путина на "Валдае". Кому адресовано это выступление, как рушится однополярный мир и как США спишут Украину – обо всем этом в нашем материале! 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.

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новости, украина, владимир путин, валдай, нато, сша, донбасс, видео