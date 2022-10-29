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"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях - 29.10.2022 Украина.ру
"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
Посол России в Канаде Степанов назвал новые канадские санкции бессмысленными
2022-10-29T16:03
2022-10-29T16:03
2022-10-29T16:04
новости
россия
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Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный характер, и они символические, соразмерный ответ все равно последует - заявил посол России в Канаде Олег Степанов.В новом санкционном списке оказались 35 россиян, в том числе, члены руководства "Газпрома" и 6 компаний, представляющих российский энергетический сектор.Видимо, появление нового списка связно с очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса, которая скоро состоится, но для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”, мир и стабильность в регионе - взаимовыгодны - подчеркнул Степанов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия
"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
16:03 29.10.2022 (обновлено: 16:04 29.10.2022)
Посол России в Канаде Степанов назвал новые канадские санкции бессмысленными
Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный характер, и они символические, соразмерный ответ все равно последует - заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
В новом санкционном списке оказались 35 россиян, в том числе, члены руководства "Газпрома" и 6 компаний, представляющих российский энергетический сектор.
Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут. Ответ обязательно последует, да. Мы по принципу взаимности действуем. Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно.
Олег Степанов
посол РФ в Канаде
Видимо, появление нового списка связно с очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса, которая скоро состоится, но для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”, мир и стабильность в регионе - взаимовыгодны - подчеркнул Степанов.