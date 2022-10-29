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"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях

"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях - 29.10.2022 Украина.ру

"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях

Посол России в Канаде Степанов назвал новые канадские санкции бессмысленными

2022-10-29T16:03

2022-10-29T16:03

2022-10-29T16:04

новости

россия

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Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный характер, и они символические, соразмерный ответ все равно последует - заявил посол России в Канаде Олег Степанов.В новом санкционном списке оказались 35 россиян, в том числе, члены руководства "Газпрома" и 6 компаний, представляющих российский энергетический сектор.Видимо, появление нового списка связно с очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса, которая скоро состоится, но для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”, мир и стабильность в регионе - взаимовыгодны - подчеркнул Степанов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия