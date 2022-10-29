Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе - 29.10.2022 Украина.ру
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Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе - 29.10.2022 Украина.ру
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя. Об этом заявил журналистам 29 октября губернатор города Михаил Развожаев
2022-10-29T14:58
2022-10-29T14:58
новости
севастополь
пво
беспилотники
атаки
спецслужбы
губернатор
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Ранее он уже призывал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки беспилотников киевского режима.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html
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новости, севастополь, пво, беспилотники, атаки, спецслужбы, губернатор
Новости, Севастополь, ПВО, беспилотники, атаки, спецслужбы, губернатор

Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе

14:58 29.10.2022
 
© тг-канал "Крыминформ"Новофедоровка взрывы Крым
Новофедоровка взрывы Крым
© тг-канал "Крыминформ"
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Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя. Об этом заявил журналистам 29 октября губернатор города Михаил Развожаев
Ранее он уже призывал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки беспилотников киевского режима.

Время уговоров закончилось. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города – ими будут заниматься спецслужбы

Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя
Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
Балаклавская ТЭС в Севастополе
27 октября, 09:35
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотникВ Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, его сбили с траектории полета. Об этом сообщил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развозжаев
 
НовостиСевастопольПВОбеспилотникиатакиспецслужбыгубернатор
 
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