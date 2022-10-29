https://ukraina.ru/20221029/1040285647.html

Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе

Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе - 29.10.2022 Украина.ру

Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе

Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя. Об этом заявил журналистам 29 октября губернатор города Михаил Развожаев

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

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атаки

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губернатор

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Ранее он уже призывал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки беспилотников киевского режима.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.

https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html

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2022

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новости, севастополь, пво, беспилотники, атаки, спецслужбы, губернатор