https://ukraina.ru/20221029/1040285647.html
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе - 29.10.2022 Украина.ру
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя. Об этом заявил журналистам 29 октября губернатор города Михаил Развожаев
2022-10-29T14:58
2022-10-29T14:58
2022-10-29T14:58
новости
севастополь
пво
беспилотники
атаки
спецслужбы
губернатор
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Ранее он уже призывал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки беспилотников киевского режима.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, пво, беспилотники, атаки, спецслужбы, губернатор
Новости, Севастополь, ПВО, беспилотники, атаки, спецслужбы, губернатор
Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя. Об этом заявил журналистам 29 октября губернатор города Михаил Развожаев