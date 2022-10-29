https://ukraina.ru/20221029/1040285529.html
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС - 29.10.2022 Украина.ру
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Силы киевского режима предприняли ранним утром 29 октября попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-29T14:49
2022-10-29T14:49
2022-10-29T14:49
новости
спецоперация
владимир рогов
десант
всу
энергодар
запорожская аэс
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В комментарии для РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадки.Он также рассказал, что киевский режим, стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой.
https://ukraina.ru/20221019/1039897746.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир рогов, десант, всу, энергодар, запорожская аэс
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, десант, ВСУ, Энергодар, Запорожская АЭС
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Силы киевского режима предприняли ранним утром 29 октября попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов