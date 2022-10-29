Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС - 29.10.2022 Украина.ру
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Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС - 29.10.2022 Украина.ру
Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Силы киевского режима предприняли ранним утром 29 октября попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-29T14:49
2022-10-29T14:49
новости
спецоперация
владимир рогов
десант
всу
энергодар
запорожская аэс
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В комментарии для РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадки.Он также рассказал, что киевский режим, стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой.
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новости, спецоперация, владимир рогов, десант, всу, энергодар, запорожская аэс
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, десант, ВСУ, Энергодар, Запорожская АЭС

Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС

14:49 29.10.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Силы киевского режима предприняли ранним утром 29 октября попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Подробности позже", - написал он.

В комментарии для РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадки.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 10:06
В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭСУкраинские войска обстреляли Энергодар и попытались высадить в городе десант. Об этом 19 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он также рассказал, что киевский режим, стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой.
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговдесантВСУЭнергодарЗапорожская АЭС
 
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