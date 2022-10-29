https://ukraina.ru/20221029/1040285529.html

Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС

Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС - 29.10.2022 Украина.ру

Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС

Силы киевского режима предприняли ранним утром 29 октября попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-29T14:49

2022-10-29T14:49

2022-10-29T14:49

новости

спецоперация

владимир рогов

десант

всу

энергодар

запорожская аэс

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В комментарии для РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадки.Он также рассказал, что киевский режим, стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой.

https://ukraina.ru/20221019/1039897746.html

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2022

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новости, спецоперация, владимир рогов, десант, всу, энергодар, запорожская аэс