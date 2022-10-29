Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей - 29.10.2022 Украина.ру
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Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей - 29.10.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
Киевские власти угрожают, что когда возьмут под контроль ЗАЭС, всех сотрудников ждут репрессии - сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
2022-10-29T15:46
2022-10-29T15:51
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Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность - говорит Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, она с марта этого года под контролем России, но ВСУ продолжают постоянно обстреливать Энергодар, и территорию Запорожской АЭС.
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аэс, новости, запорожская аэс, владимир рогов, запорожье, украина, россия, магатэ
АЭС, Новости, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Запорожье, Украина, Россия, МАГАТЭ

Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей

15:46 29.10.2022 (обновлено: 15:51 29.10.2022)
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Киевские власти угрожают, что когда возьмут под контроль ЗАЭС, всех сотрудников ждут репрессии - сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность - говорит Рогов.

Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой. Запорожская область – это часть Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС и ее сотрудники находятся под надежной защитой.

Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, она с марта этого года под контролем России, но ВСУ продолжают постоянно обстреливать Энергодар, и территорию Запорожской АЭС.
 
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