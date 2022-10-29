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Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей

Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей - 29.10.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей

Киевские власти угрожают, что когда возьмут под контроль ЗАЭС, всех сотрудников ждут репрессии - сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

2022-10-29T15:46

2022-10-29T15:46

2022-10-29T15:51

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Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность - говорит Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, она с марта этого года под контролем России, но ВСУ продолжают постоянно обстреливать Энергодар, и территорию Запорожской АЭС.

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аэс, новости, запорожская аэс, владимир рогов, запорожье, украина, россия, магатэ