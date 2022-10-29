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Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным

Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным - 29.10.2022 Украина.ру

Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что он произвёл на неё впечатление "невероятно информированного" человека. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября в ирландской газете The Irish Times

2022-10-29T14:33

2022-10-29T14:33

2022-10-29T14:33

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По мнению Лагард, это качество Путина связано с его прошлой работой в КГБ СССР.Она также отметила "пугающую особенность" президента РФ, выражавшуюся в том, что он сначала не смотрел в глаза собеседника, а затем внезапно обращал на него "сверкающие" глаза.По мнению Лагард, с тех пор президент РФ "сильно изменился".

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новости, лагард, владимир путин, сми, ирландия, воспоминания