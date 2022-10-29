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Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным - 29.10.2022 Украина.ру
Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что он произвёл на неё впечатление "невероятно информированного" человека. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября в ирландской газете The Irish Times
2022-10-29T14:33
2022-10-29T14:33
2022-10-29T14:33
новости
лагард
владимир путин
сми
ирландия
воспоминания
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По мнению Лагард, это качество Путина связано с его прошлой работой в КГБ СССР.Она также отметила "пугающую особенность" президента РФ, выражавшуюся в том, что он сначала не смотрел в глаза собеседника, а затем внезапно обращал на него "сверкающие" глаза.По мнению Лагард, с тех пор президент РФ "сильно изменился".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лагард, владимир путин, сми, ирландия, воспоминания
Новости, Лагард, Владимир Путин, СМИ, Ирландия, воспоминания
Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что он произвёл на неё впечатление "невероятно информированного" человека. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября в ирландской газете The Irish Times
По мнению
Лагард, это качество Путина связано с его прошлой работой в КГБ СССР.
Он был невероятно... посвящённым в курс дела человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал всё это
Кристин Лагард
Глава Европейского центрального банка
Она также отметила "пугающую особенность" президента РФ, выражавшуюся в том, что он сначала не смотрел в глаза собеседника, а затем внезапно обращал на него "сверкающие" глаза.
По мнению Лагард, с тех пор президент РФ "сильно изменился".