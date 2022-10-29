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Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США

Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США - 29.10.2022 Украина.ру

Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США

США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая а также не обращают внимания на возможностями для того чтобы укреплять мир и должны быть готовы к ответу - заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.

2022-10-29T14:44

2022-10-29T14:44

2022-10-29T14:44

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В этом документе Пентагон называет Китай единственным соперником США, который хочет изменить миропорядок и у него есть для этого возрастающий потенциал - говорит американский чиновник.Это очередное проявление долгосрочной американской политики, которая целями ставит сохранение глобального доминирования, а новый документ слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе - говорит Фримэн.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, доктрина, китай