Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США - 29.10.2022 Украина.ру
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Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США - 29.10.2022 Украина.ру
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая а также не обращают внимания на возможностями для того чтобы укреплять мир и должны быть готовы к ответу - заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.
2022-10-29T14:44
2022-10-29T14:44
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китай
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В этом документе Пентагон называет Китай единственным соперником США, который хочет изменить миропорядок и у него есть для этого возрастающий потенциал - говорит американский чиновник.Это очередное проявление долгосрочной американской политики, которая целями ставит сохранение глобального доминирования, а новый документ слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе - говорит Фримэн.
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сша, новости, доктрина, китай
США, Новости, доктрина, Китай

Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США

14:44 29.10.2022
 
© AP / Mark Schiefelbein, File
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP / Mark Schiefelbein, File
Читать в
США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая а также не обращают внимания на возможностями для того чтобы укреплять мир и должны быть готовы к ответу - заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.
В этом документе Пентагон называет Китай единственным соперником США, который хочет изменить миропорядок и у него есть для этого возрастающий потенциал - говорит американский чиновник.

Стратегия подтверждает и дополняет декларацию экономической и технологической войны США против Китая. Китай будет реагировать. Интересно посмотреть, как. Стратегия ставит знак равенства между сдерживанием и военной конфронтацией... Она никак не содействует перспективам мира.

Это очередное проявление долгосрочной американской политики, которая целями ставит сохранение глобального доминирования, а новый документ слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе - говорит Фримэн.
 
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