https://ukraina.ru/20221029/1040285104.html
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США - 29.10.2022 Украина.ру
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая а также не обращают внимания на возможностями для того чтобы укреплять мир и должны быть готовы к ответу - заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.
2022-10-29T14:44
2022-10-29T14:44
2022-10-29T14:44
сша
новости
доктрина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/84/1034158450_0:362:5000:3175_1920x0_80_0_0_6ea28ed64c469d96956ca70b165bbe68.jpg
В этом документе Пентагон называет Китай единственным соперником США, который хочет изменить миропорядок и у него есть для этого возрастающий потенциал - говорит американский чиновник.Это очередное проявление долгосрочной американской политики, которая целями ставит сохранение глобального доминирования, а новый документ слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе - говорит Фримэн.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/84/1034158450_556:0:5000:3333_1920x0_80_0_0_14da463078b321ac387f40e5a83001eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, доктрина, китай
США, Новости, доктрина, Китай
Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая а также не обращают внимания на возможностями для того чтобы укреплять мир и должны быть готовы к ответу - заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.
В этом документе Пентагон называет Китай единственным соперником США, который хочет изменить миропорядок и у него есть для этого возрастающий потенциал - говорит американский чиновник.
Стратегия подтверждает и дополняет декларацию экономической и технологической войны США против Китая. Китай будет реагировать. Интересно посмотреть, как. Стратегия ставит знак равенства между сдерживанием и военной конфронтацией... Она никак не содействует перспективам мира.
Это очередное проявление долгосрочной американской политики, которая целями ставит сохранение глобального доминирования, а новый документ слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе - говорит Фримэн.