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Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
Возможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.
2022-10-29T12:00
2022-10-29T12:00
2022-10-29T13:42
риши сунак
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британия
украина
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Летом Financial Times уже сообщала, что британский минфин блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам. У ведомства есть опасения, что расходы на помощь Украине будут больше, чем лимит, выделенный на эти цели Под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, который в этом году покинул свой пост ее в 2021-ом году установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам. Размер этой части бюджета сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.Сунак еще когда работал в минфине он к 2024 году обещал восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
риши сунак, новости, британия, украина
Риши Сунак, Новости, Британия, Украина
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
12:00 29.10.2022 (обновлено: 13:42 29.10.2022)
Возможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.
Летом Financial Times уже сообщала, что британский минфин блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам. У ведомства есть опасения, что расходы на помощь Украине будут больше, чем лимит, выделенный на эти цели
Под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, который в этом году покинул свой пост ее в 2021-ом году установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам. Размер этой части бюджета сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.
Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год
Сунак еще когда работал в минфине он к 2024 году обещал восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.