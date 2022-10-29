Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040284022.html
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине - 29.10.2022 Украина.ру
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
Возможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.
2022-10-29T12:00
2022-10-29T13:42
риши сунак
новости
британия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927009_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3955fb1fe667e3301cf4505e13e81dd8.jpg.webp
Летом Financial Times уже сообщала, что британский минфин блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам. У ведомства есть опасения, что расходы на помощь Украине будут больше, чем лимит, выделенный на эти цели Под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, который в этом году покинул свой пост ее в 2021-ом году установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам. Размер этой части бюджета сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.Сунак еще когда работал в минфине он к 2024 году обещал восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927009_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b74718467825c48e646851ce6e3aff6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
риши сунак, новости, британия, украина
Риши Сунак, Новости, Британия, Украина

Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине

12:00 29.10.2022 (обновлено: 13:42 29.10.2022)
 
© AP / Daniel Leal
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP / Daniel Leal
Читать в
Возможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.
Летом Financial Times уже сообщала, что британский минфин блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам. У ведомства есть опасения, что расходы на помощь Украине будут больше, чем лимит, выделенный на эти цели
Под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, который в этом году покинул свой пост ее в 2021-ом году установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам. Размер этой части бюджета сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.
Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год
Сунак еще когда работал в минфине он к 2024 году обещал восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
 
Риши СунакНовостиБританияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
15:11В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
14:58Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
14:49Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
14:44Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
14:33Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
14:24МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
13:51Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников
13:14В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине
12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
12:27Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
12:20Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
12:10Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
12:08"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
12:00Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
11:58Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина
11:51Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
11:30Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:24The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
Лента новостейМолния