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Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине

Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине - 29.10.2022 Украина.ру

Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине

Возможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.

2022-10-29T12:00

2022-10-29T12:00

2022-10-29T13:42

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Летом Financial Times уже сообщала, что британский минфин блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам. У ведомства есть опасения, что расходы на помощь Украине будут больше, чем лимит, выделенный на эти цели Под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, который в этом году покинул свой пост ее в 2021-ом году установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам. Размер этой части бюджета сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.Сунак еще когда работал в минфине он к 2024 году обещал восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

риши сунак, новости, британия, украина