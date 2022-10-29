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Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки

Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки - 29.10.2022 Украина.ру

Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможные результаты промежуточных выборов в США беспокоят демократов.

2022-10-29T09:30

2022-10-29T09:30

2022-10-29T09:43

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Предварительные показатели в ряде случаев не такие, какими они "должны быть". - отметила Псаки в эфире телеканала MSNBC.Если республиканцы получат большинство в палате представителей, последуют "расследования, несколько импичментов" - считает Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В этом году 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, будут выбирать всех новых членов палаты представителей и часть сенаторов.

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псаки, выборы, новости, сша