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Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки - 29.10.2022 Украина.ру
Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможные результаты промежуточных выборов в США беспокоят демократов.
2022-10-29T09:30
2022-10-29T09:30
2022-10-29T09:43
псаки
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Предварительные показатели в ряде случаев не такие, какими они "должны быть". - отметила Псаки в эфире телеканала MSNBC.Если республиканцы получат большинство в палате представителей, последуют "расследования, несколько импичментов" - считает Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В этом году 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, будут выбирать всех новых членов палаты представителей и часть сенаторов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псаки, выборы, новости, сша
псаки, выборы, Новости, США
Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:30 29.10.2022 (обновлено: 09:43 29.10.2022)
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможные результаты промежуточных выборов в США беспокоят демократов.
Предварительные показатели в ряде случаев не такие, какими они "должны быть". - отметила Псаки в эфире телеканала MSNBC.
Демократы в некотором роде обеспокоены тем, как сейчас развиваются события, и за последнюю неделю или около того ситуация стала восприниматься хуже.
Если республиканцы получат большинство в палате представителей, последуют "расследования, несколько импичментов" - считает Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В этом году 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, будут выбирать всех новых членов палаты представителей и часть сенаторов.