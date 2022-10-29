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Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно - 29.10.2022 Украина.ру
Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
Губернатор Севастопоя Михаил Развожаев заявил о задействовании Черноморского флота для отражения атаки БПЛА ранним утром 29 октября.
2022-10-29T08:50
2022-10-29T08:50
2022-10-29T08:58
черноморский флот
бпла
новости
атака
михаил развожаев
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Объекты в городе не пострадали из-за нападения, Корабли Черноморского флота уже отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты - губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообил об этом в своем Telegram-канале.Губернатор недавно говорил, что в Севастополе уже усилили защиту объектов критической инфраструктуры после того, как украинская армия применила БПЛА против Балаклавской ПГУ-ТЭС. Приняты и специальные меры для противодействия диверсантам в Крыму - сообщали ранее в ЧФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
черноморский флот, бпла, новости, атака, михаил развожаев
Черноморский флот, БПЛА, Новости, атака, Михаил Развожаев
Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
08:50 29.10.2022 (обновлено: 08:58 29.10.2022)
Губернатор Севастопоя Михаил Развожаев заявил о задействовании Черноморского флота для отражения атаки БПЛА ранним утром 29 октября.
Объекты в городе не пострадали из-за нападения, Корабли Черноморского флота уже отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты - губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообил об этом в своем Telegram-канале.
Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове
Губернатор недавно говорил, что в Севастополе уже усилили защиту объектов критической инфраструктуры после того, как украинская армия применила БПЛА против Балаклавской ПГУ-ТЭС.
Приняты и специальные меры для противодействия диверсантам в Крыму - сообщали ранее в ЧФ.