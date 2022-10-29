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Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно

Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно - 29.10.2022 Украина.ру

Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно

Губернатор Севастопоя Михаил Развожаев заявил о задействовании Черноморского флота для отражения атаки БПЛА ранним утром 29 октября.

2022-10-29T08:50

2022-10-29T08:50

2022-10-29T08:58

черноморский флот

бпла

новости

атака

михаил развожаев

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Объекты в городе не пострадали из-за нападения, Корабли Черноморского флота уже отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты - губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообил об этом в своем Telegram-канале.Губернатор недавно говорил, что в Севастополе уже усилили защиту объектов критической инфраструктуры после того, как украинская армия применила БПЛА против Балаклавской ПГУ-ТЭС. Приняты и специальные меры для противодействия диверсантам в Крыму - сообщали ранее в ЧФ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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черноморский флот, бпла, новости, атака, михаил развожаев