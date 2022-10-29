https://ukraina.ru/20221029/1040232972.html

В ожидании вторжения белорусов. Чем живет в эти дни Волынь

В ожидании вторжения белорусов. Чем живет в эти дни Волынь - 29.10.2022 Украина.ру

В ожидании вторжения белорусов. Чем живет в эти дни Волынь

Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T10:40

2022-10-29T10:40

2022-10-29T10:40

дмитрий ковалевич

эксклюзив

волынь

украина

белоруссия

белорусы

волынская область

наступление

сми

украинские сми

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В северо-западном углу Украины, в Волынской области, в эти дни обсуждают вероятность наступления со стороны северной соседки Белоруссии. Украинские СМИ со ссылкой на военных и западные разведки ежедневно вбрасывают информацию о подготовке наступления на Волынь, якобы для перекрытия маршрута западных военных поставок.Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 24 октября заявил об угрозе для Украины со стороны Белоруссии. Затем 27 октября на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина усилила группировку войск в северном регионе, на границе с Белоруссией. В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что у Белоруссии на данный момент нет группировки, готовой к наступательным действиям.Однако в северных регионах, включая Волынь, антибелорусские настроения нагнетают, как украинские СМИ, так и местные власти, угрожая Белоруссии всевозможными карами. Судя по интервью с украинскими военными и представителями теробороны, в их рядах господствуют шапкозакидательские настроения. В интервью телеканалу "Новости-12" они рассказывают, как "нажарят дерунов с мясом" и вскоре войдут в Минск, попутно рапортуя о минировании окружающих лесов."Окопались военные качественно и профессионально, так что найти их позиции – задача не из легких. Маскировка на высшем уровне. Оборонные рубежи успели укрепить, а где надо – заминировать", - говорится в репортаже луцких журналистов с границы с Белоруссией.В четверг 27 октября границу с Белоруссией посетила делегация депутатов Европарламента, преимущественно из стран Прибалтики, которые в бинокль рассматривали территорию сопредельного государства, которое они считают враждебным. Экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в Луцке заявил, что в 1429 году в Луцком замке состоялся съезд европейских монархов, поэтому здесь же, по его мнению, в 2029 году должен состояться и саммит по приёму Украины в НАТО и ЕС. Украинские СМИ особо подчеркивают "смелость" евродепутатов, которые не побоялись фотографироваться в трех километрах от белорусской границы. Изначально намеревались приехать 11 депутатов, но после сообщений о возможном наступлении Белоруссии, "смельчаков" из Прибалтики осталось только четверо.В самой области продолжаются веерные отключения света, а местный бизнес просят отключить рекламу и световую иллюминацию. По объектам энергетической инфраструктуры региона на днях были прилеты, в частности по городам Луцк и Ковель. Тем не менее, в центре города работают кафе, бары и казино, откровенно игнорируя призывы к экономии электроэнергии.С начала российской СВО на Волынь эвакуировались десятки тысяч жителей прифронтовых городов и сел восточной Украины. Однако на Волыни им оказались не рады, несмотря на все заверения о "единстве Украины". В волынских СМИ внутренних переселенцев ассоциируют с алкоголиками и сторонниками русского мира, фактически настраивая население на враждебное отношение к жителям Донбасса и Харькова. Один из недавних скандалов вспыхнул в общежитии в районе Луцкого подшипникового завода (ЛПЗ) на улице Банделиани, одного из крупнейших действующих предприятий города. С 1 сентября туда заселились около сотни студентов, у которых возник конфликт с переселенцами из Бахмута (Артемовска).Луцкое "Конкурент-ТВ" в свое репортаже утверждает со ссылкой на анонимные источники, что переселенцы называют местных "бандеровцами", регулярно злоупотребляют алкоголем и вступают в драки. Особое возмущение луцких тележурналистов вызывает тот факт, что внутренние переселенцы в интервью называют Украину "ваше государство" или "их государство", намеренно дистанцируясь от него, как от чуждой или враждебной структуры.Не менее возмущает местных журналистов присутствие в Луцке внутренних переселенцев в свете нагнетания истерии по поводу вероятного вторжения белорусов, а в жителях Донбасса уже заранее подозревают "корректировщиков огня". Концепция "единой страны" регулярно дает сбои именно на западной Украине, где ощущается огромная разница между жителями Донбасса и местным населением, которое традиционно косо смотрит на любых чужаков. Слухи о "вторжении" белорусов только подпитывают эти настроения, создавая напряженную атмосферу, в которой некомфортно всем.

https://ukraina.ru/20221015/1039752883.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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