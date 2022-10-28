https://ukraina.ru/20221028/1040260463.html

"Бомба для отвода глаз". Кто и зачем готовит ядерную провокацию на Украине

"Бомба для отвода глаз". Кто и зачем готовит ядерную провокацию на Украине - 28.10.2022 Украина.ру

"Бомба для отвода глаз". Кто и зачем готовит ядерную провокацию на Украине

Проблеме возможного применения Украиной "грязной бомбы" было посвящено специальное заседание Совбеза ООН – напряжение удалось снизить. Но это не значит, что в... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T15:53

2022-10-28T15:53

2022-10-28T15:53

эксклюзив

украинское досье

грязная бомба

ядерная безопасность

украина

рф

сво

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Проблеме возможного применения Украиной "грязной бомбы" было посвящено специальное заседание Совбеза ООН – напряжение удалось снизить. Но это не значит, что в будущем Киев не попытается использовать какую-то разновидность оружия массового поражения. Каким может быть военный и политический эффект подобных действий? Об этом говорили участники конференции в рамках проекта "Украинское досье", состоявшейся 28 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Бомба готоваРанее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. В Минобороны РФ считают, что при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Россия обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" – реальна, а дело США, Великобритании и Франции – верить в нее или нет.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о "грязной бомбе", которую создает Киев, и даже знает, где примерно ее делают.МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости."Грязная бомба" как прикрытиеСейчас много говорят о "грязной бомбе", но все началось гораздо раньше: еще в начале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что Украина готова к созданию ядерного оружия. Вопрос в том, кто это может сделать официально и каковы средства доставки. А "грязная бомба", о которой все говорят – лишь прикрытие того, что готовится на Украине, сказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов.По его словам, Зеленский не просто так заговорил об этом, тема ядерного оружия наверняка обсуждалась с ним партнерами и кураторами из Лондона и Вашингтона."Мы знаем о том, что украинские спецы выезжали в Пакистан и также принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия. Ни для кого не секрет, что Украина сегодня технологически тоже готова, вопрос только в инвестициях в этот процесс", – сказал Морозов.Он продолжил: новая доктрина США допускает использование ядерных зарядов малой мощности. И надо помнить, что президент США может без согласия Конгресса использовать ядерное оружие малой мощности в любой точке мира. Если все это соединить, понимаем: опасность очень реальна, и это опасность для всего мира, подчеркнул политик. Морозов добавил, что и бывшие премьеры Британии Джонсон и Трасс говорили о готовности нажать "ядерную" кнопку.Доктрина РФ тоже предполагает использование ядерного оружия в ответ на опасность для самого государства, напомнил Морозов.Заразят пол-Европы?Модерировавший дискуссию Искандер Хисамов задал вопрос: допустим, они нанесут удар, но в чем смысл: они что, надеются на победу над Россией? В чем интерес патронов киевского режима?Версий может быть много, все они, по сути, имеют право на существование, отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа. Одна из версий – возможный удар по России, с обвинением: что мы "сами совершили подрыв с целью обвинить Украину"."Это, наверное, самый глупый сценарий, который они могут выдумать", – сказал политик. По его словам, такой сценарий вызовет ответ, но не обязательно это будет ядерный удар: России "есть чем ответить и помимо ядерного оружия".Существует другой сценарий, более вероятный. Это удар по Киеву – якобы нашей ракетой. Скорее всего, эту ракету будто бы собьют, возможно, она упадет где-либо у Чернобыля. Для этого будет сделан муляж такой ракеты – на "Южмаше" таких муляжей могут изготовить сколько угодно. Как носитель используют, например, "Точку-У"."А сделать саму бомбу для Украины не составляет труда, при наличии тех советских институтов, тех интеллектуальных кадров, тех атомных станций", – подчеркнул Чепа. Он напомнил, что Украина располагает запасами плутония, ядерными отходами и т.д. Потом Киев покажет обломки ракеты, начинку – и весь мир заголосит, что РФ применила это оружие. Это будет самым эффективным для Запада решением в условиях, когда ситуация развивается не лучшим для Украины образом, у "рулевых" в Лондоне – свои проблемы, а в США, скорее всего, грядет "определенная смена власти". Для западных кураторов Украины такая ядерная провокация позволит объясниться со своими избирателями, считает политик.По его словам, последствия могут быть ужасными, ведь никто не знает, какая бомба подготовлена, "насколько могут быть будут заражены территории – это может быть пол-Европы". А это, возможно, станет поводом, который позволит втянуть в конфликт и другие страны.В свою очередь Искандер Хисамов отметил, что на ум невольно приходит сравнение Зеленского с Нероном, любующимся горящим Римом – возможно, это не просто пиар-технологии, но это и страсть Зеленского – "делать из всего спектакль,". И от такого актера всего можно ожидать.Киев способен создать полноценное ядерное оружиеВоенный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов напомнил о ситуации в других "пороговых" странах. О том, что, например, никто не ожидал, что СССР всего через четыре года после завершения Великой Отечественной войны сумеет создать атомную бомбу и взорвет "РДС" ("Россия делает сама") – американцы давали на это 20 лет, но их разведка серьезно просчиталась.Пакистан и Индия – когда колонизаторы уходили из своих владений, они разделили страну на две, а границы специально провели так, что заложены были конфликты – Индия и Пакистан воевали два раза и готовились воевать снова. Эти две страны тайно работали над созданием ядерного оружия. Первыми ее сделали индийцы, испытали в 1974 году, но не объявляли о ядерном статусе, рассказал эксперт.Плутоний для индийской бомбы был тайно наработан на канадском реакторе – и точно такой же реактор, только советского дизайна, есть в Киеве в Институте физических исследований НАН Украины, подчеркнул Анпилогов. Он добавил, что затем атомное оружие создал и Пакистан, причем все необходимые технологии скупали на черном рынке. В обеих странах работы шли втайне, но – успешно. И ресурсы Украины вполне позволяют создать такое оружие, считает эксперт.ЮАР и Израиль, судя по всему, обладают ядерным оружием, хотя в этом не признавались и не признаются. МАГАТЭ признала, что в ЮАР шли соответствующие работы, но все ядерные материалы были вывезены. Куда? Вероятнее всего, в Израиль. Эта страна в течение сорока лет обладает таким оружием, не отрицая и не признавая этого, сказал эксперт."Предпороговый" статус у Украины тоже мог бы длиться десятилетиями, но Зеленский предпочел сделать все это достоянием гласности. У Киева есть сложные обязательства относительно ядерного оружия (добровольный отказ и пр.), но – переворот 2014 года фактически привел к переучреждению государства, подчеркнул эксперт. По его мнению, после заявления Зеленского о ядерном оружии у Москвы есть все основания требовать международного расследования. Хотя на объективность МАГАТЭ рассчитывать не приходится. А Киев вполне может создать не просто "грязную бомбу", но – имеет все возможности для создания полноценного ядерного оружия со всеми поражающими факторами, то есть – оружие массового поражения.Еще один ЧернобыльЕсть еще один интересант – США, для них выгодна ограниченная война в Европе. И с таким самоубийственным режимом в Киеве – они много чего могут навертеть, отметил Хисамов. С этим согласился военный журналист, обозреватель Геннадий Алехин, принимавший участие в конференции по видеосвязи. Он напомнил, что "грязная бомба" – это Чернобыль 1986 года, только в других масштабах".Украина, как и Япония, знает практически все о последствиях радиационного воздействия, степени поражения и пр. В военных вузах Украины рассказывали о последствиях воздействия взрыва на ЧАЭС. В Киеве и в Харькове действуют научные институты, активно участвовавшие в ядерной программе еще при СССР. Специалисты – полностью в теме.Алехин напомнил, что на Украине уже были странные обстрелы ядерных объектов, были попытки высадки десантов на ЗАЭС – "это все далеко не случайно". По его мнению, "грязная бомба" на Украине уже создана. Что используют как средство доставки? "Точка-У" сейчас на вооружении только у ВСУ. Но они вполне могут использовать имитацию "Искандера", предположил эксперт. По его словам, применение "грязной бомбы" приведет к дальнейшей эскалации конфликта уже между Россией и НАТО.Возможность совершить провокацию у Киева есть, ждут только отмашки от кураторов из США, сказал Алехин, добавив, что Москва совершенно правильно бьет тревогу, предупреждая мир о последствиях.Они хотят уничтожить Россию, но Россия ответитЧто мы можем сделать сейчас? Игорь Морозов отметил: режим Зеленского сегодня выполняет установки Лондона и Вашингтона в рамках большой стратегии уничтожения России. Поэтому самого Зеленского не стоит брать во внимание, главное – стратегия англосаксов, стремящихся сохранить глобальное доминирование, "поэтому ими спланировано уничтожение Российского государства как такового".Что должна делать Россия: есть военная стратегия, предусматривающая использование ядерного оружия в случае угрозы для государства, сказал политик. Он продолжил: американцы об этом помнят и это учитывают, но им очень выгодны ядерная провокация, чтобы окончательно добить Европу как конкурента – это единственный шанс для США выйти из рецессии.Поэтому у нас должна быть готовность как на учениях наших ядерных сил, а в США должны отчетливо понимать, что Россия ответит, подчеркнул Морозов.В свою очередь Анпилогов отметил, что Россия может ответить и войсками РХБЗ, которым после такой провокации придется войти в Киев, чтобы убрать последствия радиационного загрязнения.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украинское досье, грязная бомба, ядерная безопасность, украина, рф, сво