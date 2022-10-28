Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса - 28.10.2022 Украина.ру
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Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса
Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса - 28.10.2022 Украина.ру
Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса
Украинская армия продолжает, с помощью американских и западноевропейских РСЗО, бить по территориям вошедших в состав России республик Донбасса. При этом под... Украина.ру, 28.10.2022
2022-10-28T14:32
2022-10-28T15:25
эксклюзив
всу
донбасс
сво
украина
россия
бензин
шахтерск
шахтерск (донецкая область)
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Украинская армия продолжает, с помощью американских и западноевропейских РСЗО, бить по территориям вошедших в состав России республик Донбасса. При этом под обстрел попадают не столько военные объекты (российская армия научилась с помощью маскировки и рассредоточения противостоять украинским ударам), сколько гражданская инфраструктура и объекты, предназначенные для использования в мирной повседневной жизни. В частности, цистерны с топливом.На неделе ВСУ уничтожили в Шахтёрске (ДНР) большую партию горючего, не предназначавшегося военным.Российский военнослужащий, попросивший не называть его имени, рассказал изданию Украина.ру, что произошло в Шахтёрске.«Практически все базы, где хранились ГСМ в ДНР, уничтожены украинцами. Именно из-за этого, если помните, в республике где-то полтора месяца тому назад не было бензина на заправках. Поэтому было принято решение, что поставляемое топливо будет храниться в цистернах, стоящих на путях. Из них оно будет переливаться непосредственно в бензовозы и отправляться на заправки. И вот такой состав с горючим пришел во вторник в Шахтерск, на станцию Постниково. Это техническая станция. В составе было 54 цистерны по 60 тонн каждая», — рассказал нашему изданию источник.Поздно вечером в среду, около 22:30, по составу с топливом ударили ВСУ двумя «Хаймарсами». Начался пожар. Сгорели 12 цистерн. Также загорелись товарные вагоны, стоявшие рядом, но их быстро потушили. В результате обстрела оказались повреждены здания станции и управления. В то же время железнодорожное полотно разрушено, его нужно ремонтировать.На следующий день днем ВСУ тремя «Хаймарсами» ударили по хранилищу, куда был слит бензин из 42 цистерн.Очевидно, что железнодорожный состав был обнаружен с помощью американского спутника, а информацию ВСУ передала американская разведка. Что же делать? Как избежать ударов ВСУ по важным объектам? Военные, с которыми говорил корреспондент Украина.ру , считают, что нужно совершенствовать ПВО."Хаймарсам, давайте говорить честно, трудно противостоять. У нас практически против них ничего нет. Серьезные противовоздушные комплексы у нас стоят под Херсоном и на критически важных объектах. Я знаю случаи, когда многие украинские ракеты сбивались с помощью зениток, причем почти на подлете. Из-за этого, когда сбиваемая ракета падала, страдали мирные жители и их дома. Но с помощью зениток много не навоюешь.Правда, сейчас, когда российская военная промышленность переводится на круглосуточную работу, есть надежда, что новые комплексы ПВО будут производится в нужных масштабах - как для фронта, так и для тыла. В итоге мы сможем прикрыть с их помощью всю территорию, прилегающую к фронту", - выразил надежду собеседник издания.
https://ukraina.ru/20221019/1039924805.html
шахтерск (донецкая область)
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, донбасс, сво, украина, россия, бензин, шахтерск, шахтерск (донецкая область)
Эксклюзив, ВСУ, Донбасс, СВО, Украина, Россия, бензин, Шахтерск, Шахтерск (Донецкая область)

Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса

14:32 28.10.2022 (обновлено: 15:25 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске
Последствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Украинская армия продолжает, с помощью американских и западноевропейских РСЗО, бить по территориям вошедших в состав России республик Донбасса. При этом под обстрел попадают не столько военные объекты (российская армия научилась с помощью маскировки и рассредоточения противостоять украинским ударам), сколько гражданская инфраструктура и объекты, предназначенные для использования в мирной повседневной жизни.
В частности, цистерны с топливом.
На неделе ВСУ уничтожили в Шахтёрске (ДНР) большую партию горючего, не предназначавшегося военным.
© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
Российский военнослужащий, попросивший не называть его имени, рассказал изданию Украина.ру, что произошло в Шахтёрске.
«Практически все базы, где хранились ГСМ в ДНР, уничтожены украинцами. Именно из-за этого, если помните, в республике где-то полтора месяца тому назад не было бензина на заправках.
Поэтому было принято решение, что поставляемое топливо будет храниться в цистернах, стоящих на путях. Из них оно будет переливаться непосредственно в бензовозы и отправляться на заправки. И вот такой состав с горючим пришел во вторник в Шахтерск, на станцию Постниково.
Это техническая станция. В составе было 54 цистерны по 60 тонн каждая», — рассказал нашему изданию источник.
Поздно вечером в среду, около 22:30, по составу с топливом ударили ВСУ двумя «Хаймарсами». Начался пожар. Сгорели 12 цистерн. Также загорелись товарные вагоны, стоявшие рядом, но их быстро потушили.
В результате обстрела оказались повреждены здания станции и управления. В то же время железнодорожное полотно разрушено, его нужно ремонтировать.
На следующий день днем ВСУ тремя «Хаймарсами» ударили по хранилищу, куда был слит бензин из 42 цистерн.
Очевидно, что железнодорожный состав был обнаружен с помощью американского спутника, а информацию ВСУ передала американская разведка.
Что же делать? Как избежать ударов ВСУ по важным объектам? Военные, с которыми говорил корреспондент Украина.ру , считают, что нужно совершенствовать ПВО.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:24
Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию?
"Хаймарсам, давайте говорить честно, трудно противостоять. У нас практически против них ничего нет.
Серьезные противовоздушные комплексы у нас стоят под Херсоном и на критически важных объектах. Я знаю случаи, когда многие украинские ракеты сбивались с помощью зениток, причем почти на подлете. Из-за этого, когда сбиваемая ракета падала, страдали мирные жители и их дома. Но с помощью зениток много не навоюешь.
Правда, сейчас, когда российская военная промышленность переводится на круглосуточную работу, есть надежда, что новые комплексы ПВО будут производится в нужных масштабах - как для фронта, так и для тыла. В итоге мы сможем прикрыть с их помощью всю территорию, прилегающую к фронту", - выразил надежду собеседник издания.
 
ЭксклюзивВСУДонбассСВОУкраинаРоссиябензинШахтерскШахтерск (Донецкая область)
 
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