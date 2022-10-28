https://ukraina.ru/20221028/1040246939.html

Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса

Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса - 28.10.2022 Украина.ру

Удар по Шахтёрску. Как ВСУ уничтожили цистерны с топливом, предназначавшимся для мирных жителей Донбасса

Украинская армия продолжает, с помощью американских и западноевропейских РСЗО, бить по территориям вошедших в состав России республик Донбасса. При этом под... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T14:32

2022-10-28T14:32

2022-10-28T15:25

эксклюзив

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донбасс

сво

украина

россия

бензин

шахтерск

шахтерск (донецкая область)

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Украинская армия продолжает, с помощью американских и западноевропейских РСЗО, бить по территориям вошедших в состав России республик Донбасса. При этом под обстрел попадают не столько военные объекты (российская армия научилась с помощью маскировки и рассредоточения противостоять украинским ударам), сколько гражданская инфраструктура и объекты, предназначенные для использования в мирной повседневной жизни. В частности, цистерны с топливом.На неделе ВСУ уничтожили в Шахтёрске (ДНР) большую партию горючего, не предназначавшегося военным.Российский военнослужащий, попросивший не называть его имени, рассказал изданию Украина.ру, что произошло в Шахтёрске.«Практически все базы, где хранились ГСМ в ДНР, уничтожены украинцами. Именно из-за этого, если помните, в республике где-то полтора месяца тому назад не было бензина на заправках. Поэтому было принято решение, что поставляемое топливо будет храниться в цистернах, стоящих на путях. Из них оно будет переливаться непосредственно в бензовозы и отправляться на заправки. И вот такой состав с горючим пришел во вторник в Шахтерск, на станцию Постниково. Это техническая станция. В составе было 54 цистерны по 60 тонн каждая», — рассказал нашему изданию источник.Поздно вечером в среду, около 22:30, по составу с топливом ударили ВСУ двумя «Хаймарсами». Начался пожар. Сгорели 12 цистерн. Также загорелись товарные вагоны, стоявшие рядом, но их быстро потушили. В результате обстрела оказались повреждены здания станции и управления. В то же время железнодорожное полотно разрушено, его нужно ремонтировать.На следующий день днем ВСУ тремя «Хаймарсами» ударили по хранилищу, куда был слит бензин из 42 цистерн.Очевидно, что железнодорожный состав был обнаружен с помощью американского спутника, а информацию ВСУ передала американская разведка. Что же делать? Как избежать ударов ВСУ по важным объектам? Военные, с которыми говорил корреспондент Украина.ру , считают, что нужно совершенствовать ПВО."Хаймарсам, давайте говорить честно, трудно противостоять. У нас практически против них ничего нет. Серьезные противовоздушные комплексы у нас стоят под Херсоном и на критически важных объектах. Я знаю случаи, когда многие украинские ракеты сбивались с помощью зениток, причем почти на подлете. Из-за этого, когда сбиваемая ракета падала, страдали мирные жители и их дома. Но с помощью зениток много не навоюешь.Правда, сейчас, когда российская военная промышленность переводится на круглосуточную работу, есть надежда, что новые комплексы ПВО будут производится в нужных масштабах - как для фронта, так и для тыла. В итоге мы сможем прикрыть с их помощью всю территорию, прилегающую к фронту", - выразил надежду собеседник издания.

https://ukraina.ru/20221019/1039924805.html

шахтерск (донецкая область)

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, всу, донбасс, сво, украина, россия, бензин, шахтерск, шахтерск (донецкая область)