https://ukraina.ru/20221028/1040235838.html

Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ

Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ - 28.10.2022 Украина.ру

Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском краев, который готовили сторонники идеологи националистического батальона "Азов". Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства

2022-10-28T10:35

2022-10-28T10:35

2022-10-28T10:38

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теракт

фсб

"азов"

ставропольский край

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По данным ФСБ, у злоумышленников имелся внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.Также была изъята литература по организации массовых беспорядков.Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов" и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20221023/1040051978.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, теракт, фсб, "азов", ставропольский край