https://ukraina.ru/20221028/1040235838.html
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ - 28.10.2022 Украина.ру
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском краев, который готовили сторонники идеологи националистического батальона "Азов". Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства
2022-10-28T10:35
2022-10-28T10:35
2022-10-28T10:38
новости
теракт
фсб
"азов"
ставропольский край
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По данным ФСБ, у злоумышленников имелся внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.Также была изъята литература по организации массовых беспорядков.Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов" и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, фсб, "азов", ставропольский край
Новости, теракт, ФСБ, "Азов", Ставропольский край
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
10:35 28.10.2022 (обновлено: 10:38 28.10.2022)
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском краев, который готовили сторонники идеологи националистического батальона "Азов". Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства
Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона.
По данным ФСБ, у злоумышленников имелся внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Также была изъята литература по организации массовых беспорядков.
Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов" и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".
*Запрещенная в РФ террористическая организация