Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040235838.html
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ - 28.10.2022 Украина.ру
Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском краев, который готовили сторонники идеологи националистического батальона "Азов". Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства
2022-10-28T10:35
2022-10-28T10:38
новости
теракт
фсб
"азов"
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040236541_0:0:1867:1051_1920x0_80_0_0_6856db932d14e858db3fe9860add9032.jpg
По данным ФСБ, у злоумышленников имелся внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.Также была изъята литература по организации массовых беспорядков.Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов" и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20221023/1040051978.html
ставропольский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040236541_206:0:1659:1090_1920x0_80_0_0_fd44798cb8e9a7df715c68e14f4f94b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, теракт, фсб, "азов", ставропольский край
Новости, теракт, ФСБ, "Азов", Ставропольский край

Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ

10:35 28.10.2022 (обновлено: 10:38 28.10.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла теракт в Ставропольском крае
ФСБ РФ пресекла теракт в Ставропольском крае
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском краев, который готовили сторонники идеологи националистического батальона "Азов". Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства
Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона.
По данным ФСБ, у злоумышленников имелся внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Также была изъята литература по организации массовых беспорядков.
Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов" и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Автомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 16:22
В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – властиВ Херсоне произошел теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 23 октября РИА Новости, со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова
 
НовоститерактФСБ"Азов"Ставропольский край
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
11:18Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды
11:17В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
10:58Закон, расколовший Украину. Как под предлогом заботы о русском языке началась украинизация
10:35Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
10:34МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
10:33Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом
10:13Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
10:03"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета
09:52Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
09:51Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
Лента новостейМолния