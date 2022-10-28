Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы - 28.10.2022 Украина.ру
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Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы - 28.10.2022 Украина.ру
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
В Изюме Харьковской области переименуют большинство улиц, площадей и переулков, сообщил 28 октября в Facebook* заместитель мэра города Владимир Мацокин
2022-10-28T10:13
2022-10-28T10:14
новости
изюм
юрий гагарин
джохар дудаев
переименование
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Те, кто скажут, что местным властям "больше нечем заняться после деоккупации города", по мнению Мацокина – "кремлевские пропагандисты".Он подчеркнул, что "масштабные инфраструктурные проекты" не должны разворачиваться на улицах Красной, Революции, Пролетарской, улицах имени писателей Льва Толстого или Александра Пушкина.Гораздо более необходимые, с точки зрения Мацокина, имена – украинские националисты Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, поэт-антисоветчик Василий Стус.Накануне улицу имени "Героев "Азова"**" открыли в украинской столице, а с улиц Одессы, решением горсовета, исчезнут имена поэта Александра Блока, ученого Константина Циолковского и многих других выдающихся людей.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.**Организация признана террористической на территории РФ
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новости, изюм, юрий гагарин, джохар дудаев, переименование
Новости, Изюм, Юрий Гагарин, Джохар Дудаев, переименование

Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы

10:13 28.10.2022 (обновлено: 10:14 28.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Изюме Харьковской области переименуют большинство улиц, площадей и переулков, сообщил 28 октября в Facebook* заместитель мэра города Владимир Мацокин
Нам не нужна улица Гагарина - потому что это история народа-племени, опозорившего себя кровью наших братьев и сестер, нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская - потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой.
Те, кто скажут, что местным властям "больше нечем заняться после деоккупации города", по мнению Мацокина – "кремлевские пропагандисты".
Он подчеркнул, что "масштабные инфраструктурные проекты" не должны разворачиваться на улицах Красной, Революции, Пролетарской, улицах имени писателей Льва Толстого или Александра Пушкина.
Гораздо более необходимые, с точки зрения Мацокина, имена – украинские националисты Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, поэт-антисоветчик Василий Стус.
Накануне улицу имени "Героев "Азова"**" открыли в украинской столице, а с улиц Одессы, решением горсовета, исчезнут имена поэта Александра Блока, ученого Константина Циолковского и многих других выдающихся людей.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
**Организация признана террористической на территории РФ
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:59
В Одессе переименуют 96 улицВ Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич
 
НовостиИзюмЮрий ГагаринДжохар Дудаевпереименование
 
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