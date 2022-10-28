https://ukraina.ru/20221028/1040234704.html
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы - 28.10.2022 Украина.ру
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
В Изюме Харьковской области переименуют большинство улиц, площадей и переулков, сообщил 28 октября в Facebook* заместитель мэра города Владимир Мацокин
2022-10-28T10:13
2022-10-28T10:13
2022-10-28T10:14
новости
изюм
юрий гагарин
джохар дудаев
переименование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/72/1033987207_0:79:3387:1984_1920x0_80_0_0_0b2911ee9eb589f43c81092b4bb0c31c.jpg
Те, кто скажут, что местным властям "больше нечем заняться после деоккупации города", по мнению Мацокина – "кремлевские пропагандисты".Он подчеркнул, что "масштабные инфраструктурные проекты" не должны разворачиваться на улицах Красной, Революции, Пролетарской, улицах имени писателей Льва Толстого или Александра Пушкина.Гораздо более необходимые, с точки зрения Мацокина, имена – украинские националисты Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, поэт-антисоветчик Василий Стус.Накануне улицу имени "Героев "Азова"**" открыли в украинской столице, а с улиц Одессы, решением горсовета, исчезнут имена поэта Александра Блока, ученого Константина Циолковского и многих других выдающихся людей.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.**Организация признана террористической на территории РФ
https://ukraina.ru/20221025/1040126851.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/72/1033987207_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_d75820cbdf0ee666f58b3b9c257b28df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, изюм, юрий гагарин, джохар дудаев, переименование
Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
10:13 28.10.2022 (обновлено: 10:14 28.10.2022)
В Изюме Харьковской области переименуют большинство улиц, площадей и переулков, сообщил 28 октября в Facebook* заместитель мэра города Владимир Мацокин
Нам не нужна улица Гагарина - потому что это история народа-племени, опозорившего себя кровью наших братьев и сестер, нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская - потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой.
Те, кто скажут, что местным властям "больше нечем заняться после деоккупации города", по мнению Мацокина – "кремлевские пропагандисты".
Он подчеркнул, что "масштабные инфраструктурные проекты" не должны разворачиваться на улицах Красной, Революции, Пролетарской, улицах имени писателей Льва Толстого или Александра Пушкина.
Гораздо более необходимые, с точки зрения Мацокина, имена – украинские националисты Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, поэт-антисоветчик Василий Стус.
Накануне улицу имени "Героев "Азова"**" открыли в украинской столице, а с улиц Одессы, решением горсовета, исчезнут имена поэта Александра Блока, ученого Константина Циолковского и многих других выдающихся людей.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
**Организация признана террористической на территории РФ