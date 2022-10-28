https://ukraina.ru/20221028/1040234704.html

Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы

Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы - 28.10.2022 Украина.ру

Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы

В Изюме Харьковской области переименуют большинство улиц, площадей и переулков, сообщил 28 октября в Facebook* заместитель мэра города Владимир Мацокин

2022-10-28T10:13

2022-10-28T10:13

2022-10-28T10:14

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Те, кто скажут, что местным властям "больше нечем заняться после деоккупации города", по мнению Мацокина – "кремлевские пропагандисты".Он подчеркнул, что "масштабные инфраструктурные проекты" не должны разворачиваться на улицах Красной, Революции, Пролетарской, улицах имени писателей Льва Толстого или Александра Пушкина.Гораздо более необходимые, с точки зрения Мацокина, имена – украинские националисты Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, поэт-антисоветчик Василий Стус.Накануне улицу имени "Героев "Азова"**" открыли в украинской столице, а с улиц Одессы, решением горсовета, исчезнут имена поэта Александра Блока, ученого Константина Циолковского и многих других выдающихся людей.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.**Организация признана террористической на территории РФ

https://ukraina.ru/20221025/1040126851.html

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новости, изюм, юрий гагарин, джохар дудаев, переименование