Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена - 28.10.2022 Украина.ру
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Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена - 28.10.2022 Украина.ру
Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
Украина.ру, 28.10.2022
2022-10-28T15:03
2022-10-28T15:03
олег хавич
интервью
украина
население
михаил шпир
херсонская область
энергетика
дмитрий кулеба
запад
инфраструктура
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Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир, раньше занимавшийся IT-системами для энергорынка Украины, скептически оценивает перспективы украинской энергетики.– Михаил, 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже на этой неделе получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения". Насколько это реально?– Да, остаткам Украины будут помогать всем миром. Но проблема в том, что в рамках нынешней "кампании по декоммунизации" украинской энергетики уничтожается именно советское распределительное оборудование, и современные западные компоненты не всегда подходят для замены. То есть если речь не идёт об электрогенераторах для отдельных объектов, то нужно менять не только вышедший из строя, к примеру, трансформатор, но и всю подстанцию, потому что советские и западные узлы не взаимозаменяемы.Стоит отметить, что ныне, в отличие от минувшей недели, глава МИД Украины уже не излучает оптимизм, и никакой информации о количестве ожидаемого с Запада оборудования не обнародует, не говоря уже о сроках его поставки. К примеру, после телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 27 октября, Дмитрий Кулеба лишь сообщил, что "ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, повреждённую российскими ударами".– На данный момент российские удары по энергетической системе Украины хотя и точечные, но весьма болезненные. Могут ли западные компании достаточно оперативно поставить киевским властям оборудование, которое пострадало на украинских ТЭС и ТЭЦ, в первую очередь трансформаторы? Если да, то о каких фирмах может идти речь?– Энергетическое оборудование, которое могут поставить Украине компании ENEDIS, EDF, SER, Total Energies, Energy Electrabel, ZPUE SA, упомянутые Кулебой – не дешевое удовольствие, и никто просто так его не передаст. По классической схеме, будут открыты кредитные линии для быстрого финансирования этих закупок. То есть, западные банки профинансируют своих же производителей, и выставят Украине счёт с процентами.Существует и ещё один аспект. Сейчас в производственном мире существует тренд сокращения складских запасов и логистических цепочек. Поэтому быстро найти и доставить со склада нужные компоненты попросту невозможно – их нужно сначала произвести, а это занимает как минимум месяцы. В общем, несмотря на все бравады Кулебы головного мозга, – население бывшей Украины ждут непростые времена.– В упомянутом заявлении Кулеба говорил о поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Почему в этом списке нет США?– Потому что в США совершенно другой стандарт напряжения и частоты: 110-127 вольт, 60 герц. У нас и в Европе – 220-240 вольт, 50 герц.Поэтому компании из Европы теоретически смогут произвести нужную Киеву продукцию в нужных объёмах, но не мгновенно. Выше я уже говорил о времени изготовления и отсутствии складских запасов.– Вы выросли в Ивано-Франковской области, где расположена самая мощная ТЭС Западной Украины – Бурштынская, которая также подверглась ударам. 21 октября губернатор Прикарпатья Светлана Онищук заявила, что для полного её восстановления понадобится от полугода до года. Однако пока электроэнергии на Украине хватает, по оценкам аналитиков, отключения света для населения носят скорее медийный характер…– Это была ключевая станция так называемого "Бурштынского энергоострова" – выделенной части объединенных сетей Украины, куда ещё входили Калушская ТЭЦ и Теребля-Рикская ГЭС. Энергоостров в гораздо большей степени был интегрирован в Европейскую энергетическую систему UCTE, чем собственно в ОЭС Украины.Украинцы, как-будто чувствуя своё будущее, 16 марта этого года присоединились к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), и острая необходимость в выделенном энергоострове пропала. Но экспорт электроэнергии с Бурштынской ТЭС в Европу продолжался вплоть до 11 октября, так что от ударов по ней пострадали в первую очередь европейские потребители.По упомянутой станции прилетело несколько раз, по моей информации, повреждения там существенные. Насколько мне известно, чинить её будут только весной, хотя ничего не мешает отправить туда еще несколько "Калибров" прямо в процессе ремонта.Но я ещё 13 сентября написал в своём Телеграм-канале: чтобы вывести из строя объединенную энергосистему Украины, не обязательно последовательно уничтожать десятки электростанций. Достаточно вывести из эксплуатации несколько ключевых подстанций управления межсистемными перетоками, и в системе начнет резко повышаться или уменьшаться частота (то есть, система уйдет из состояния баланса в небаланс).Проще говоря: генерирующие мощности (электростанции) останутся, но они будут не сбалансированы потреблением, а это приведет к срабатыванию автоматики, выводу из эксплуатации электростанций и частичному блэкауту по всей стране. В том числе, чтобы помешать маневрированию энергосистемы, были нанесены удары по центральному офису "Укрэнерго" в Киеве, в котором находилась центральная диспетчерская по распределительным мощностям.– Насколько вообще, с Вашей точки зрения, эффективны российские удары по энергосистеме Украины?– Энергосистема бывшей Украины выводится из строя системно. Если посмотреть расписание ударов по областям и месяцам, отчетливо виден переход к плану "Тьма" в октябре. И, похоже, что он не связан прямо с Крымским мостом, это скорее совпадение. Хотя данные относительно сокращение генерации, оставшейся под контролем Киеве, сильно разнятся – от 30% (их официоз) до 9% (данные OSINT-команд) – но главное не в этом.После начала российской спецоперации украинская электрогенерация стала избыточной, производство превысило потребление на 40 с лишним процентов – ведь немалая часть промышленности встала, а много населения уехало. С этим можно справляться при условии сохранения единой, управляемой энергосистемы. Если же система будет разорвана, то тут уже начнут сказываться региональные особенности – где вынесли ТЭС, где нельзя иметь переток от АЭС, где повреждены ЛЭП или подстанции.– В случае если те области Украины, в которых ныне разрушается энергетическая инфраструктура, попадут под контроль России – насколько быстро можно будет восстановить пострадавшие объекты?– России восстановить энергосистему бывшей Украины будет гораздо проще. Во-первых, эти системы на 100% совместимы, и можно менять только нужные узлы. Во-вторых, в России есть достаточно складских запасов компонентов, чтобы быстро доставить их в нужную точку Новой России.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20221025/1040102376.html
https://ukraina.ru/20221025/1040089655.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
олег хавич, интервью, украина, население, михаил шпир, херсонская область, энергетика, дмитрий кулеба, запад, инфраструктура, авиаудары, италия, франция, литва, финляндия, ивано-франковская область, укрэнерго, украинцы, россия
Олег Хавич, Интервью, Украина, население, Михаил Шпир, Херсонская область, энергетика, Дмитрий Кулеба, Запад, инфраструктура, авиаудары, Италия, Франция, Литва, Финляндия, Ивано-Франковская область, Укрэнерго, украинцы, Россия

Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена

15:03 28.10.2022
 
© Михаил ШпирМихаил Шпир интервью
Михаил Шпир интервью
© Михаил Шпир
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир, раньше занимавшийся IT-системами для энергорынка Украины, скептически оценивает перспективы украинской энергетики.
– Михаил, 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже на этой неделе получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования, "которое поможет преодолеть последствия ударов по системам жизнеобеспечения". Насколько это реально?
– Да, остаткам Украины будут помогать всем миром. Но проблема в том, что в рамках нынешней "кампании по декоммунизации" украинской энергетики уничтожается именно советское распределительное оборудование, и современные западные компоненты не всегда подходят для замены. То есть если речь не идёт об электрогенераторах для отдельных объектов, то нужно менять не только вышедший из строя, к примеру, трансформатор, но и всю подстанцию, потому что советские и западные узлы не взаимозаменяемы.
Стоит отметить, что ныне, в отличие от минувшей недели, глава МИД Украины уже не излучает оптимизм, и никакой информации о количестве ожидаемого с Запада оборудования не обнародует, не говоря уже о сроках его поставки. К примеру, после телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 27 октября, Дмитрий Кулеба лишь сообщил, что "ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, повреждённую российскими ударами".
– На данный момент российские удары по энергетической системе Украины хотя и точечные, но весьма болезненные. Могут ли западные компании достаточно оперативно поставить киевским властям оборудование, которое пострадало на украинских ТЭС и ТЭЦ, в первую очередь трансформаторы? Если да, то о каких фирмах может идти речь?
– Энергетическое оборудование, которое могут поставить Украине компании ENEDIS, EDF, SER, Total Energies, Energy Electrabel, ZPUE SA, упомянутые Кулебой – не дешевое удовольствие, и никто просто так его не передаст. По классической схеме, будут открыты кредитные линии для быстрого финансирования этих закупок. То есть, западные банки профинансируют своих же производителей, и выставят Украине счёт с процентами.
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Существует и ещё один аспект. Сейчас в производственном мире существует тренд сокращения складских запасов и логистических цепочек. Поэтому быстро найти и доставить со склада нужные компоненты попросту невозможно – их нужно сначала произвести, а это занимает как минимум месяцы. В общем, несмотря на все бравады Кулебы головного мозга, – население бывшей Украины ждут непростые времена.
– В упомянутом заявлении Кулеба говорил о поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Почему в этом списке нет США?
– Потому что в США совершенно другой стандарт напряжения и частоты: 110-127 вольт, 60 герц. У нас и в Европе – 220-240 вольт, 50 герц.
Поэтому компании из Европы теоретически смогут произвести нужную Киеву продукцию в нужных объёмах, но не мгновенно. Выше я уже говорил о времени изготовления и отсутствии складских запасов.
– Вы выросли в Ивано-Франковской области, где расположена самая мощная ТЭС Западной Украины – Бурштынская, которая также подверглась ударам. 21 октября губернатор Прикарпатья Светлана Онищук заявила, что для полного её восстановления понадобится от полугода до года. Однако пока электроэнергии на Украине хватает, по оценкам аналитиков, отключения света для населения носят скорее медийный характер…
– Это была ключевая станция так называемого "Бурштынского энергоострова" – выделенной части объединенных сетей Украины, куда ещё входили Калушская ТЭЦ и Теребля-Рикская ГЭС. Энергоостров в гораздо большей степени был интегрирован в Европейскую энергетическую систему UCTE, чем собственно в ОЭС Украины.
Украинцы, как-будто чувствуя своё будущее, 16 марта этого года присоединились к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), и острая необходимость в выделенном энергоострове пропала. Но экспорт электроэнергии с Бурштынской ТЭС в Европу продолжался вплоть до 11 октября, так что от ударов по ней пострадали в первую очередь европейские потребители.
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По упомянутой станции прилетело несколько раз, по моей информации, повреждения там существенные. Насколько мне известно, чинить её будут только весной, хотя ничего не мешает отправить туда еще несколько "Калибров" прямо в процессе ремонта.
Но я ещё 13 сентября написал в своём Телеграм-канале: чтобы вывести из строя объединенную энергосистему Украины, не обязательно последовательно уничтожать десятки электростанций. Достаточно вывести из эксплуатации несколько ключевых подстанций управления межсистемными перетоками, и в системе начнет резко повышаться или уменьшаться частота (то есть, система уйдет из состояния баланса в небаланс).
Проще говоря: генерирующие мощности (электростанции) останутся, но они будут не сбалансированы потреблением, а это приведет к срабатыванию автоматики, выводу из эксплуатации электростанций и частичному блэкауту по всей стране. В том числе, чтобы помешать маневрированию энергосистемы, были нанесены удары по центральному офису "Укрэнерго" в Киеве, в котором находилась центральная диспетчерская по распределительным мощностям.
– Насколько вообще, с Вашей точки зрения, эффективны российские удары по энергосистеме Украины?
– Энергосистема бывшей Украины выводится из строя системно. Если посмотреть расписание ударов по областям и месяцам, отчетливо виден переход к плану "Тьма" в октябре. И, похоже, что он не связан прямо с Крымским мостом, это скорее совпадение. Хотя данные относительно сокращение генерации, оставшейся под контролем Киеве, сильно разнятся – от 30% (их официоз) до 9% (данные OSINT-команд) – но главное не в этом.
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После начала российской спецоперации украинская электрогенерация стала избыточной, производство превысило потребление на 40 с лишним процентов – ведь немалая часть промышленности встала, а много населения уехало. С этим можно справляться при условии сохранения единой, управляемой энергосистемы. Если же система будет разорвана, то тут уже начнут сказываться региональные особенности – где вынесли ТЭС, где нельзя иметь переток от АЭС, где повреждены ЛЭП или подстанции.
– В случае если те области Украины, в которых ныне разрушается энергетическая инфраструктура, попадут под контроль России – насколько быстро можно будет восстановить пострадавшие объекты?
– России восстановить энергосистему бывшей Украины будет гораздо проще. Во-первых, эти системы на 100% совместимы, и можно менять только нужные узлы. Во-вторых, в России есть достаточно складских запасов компонентов, чтобы быстро доставить их в нужную точку Новой России.
 
Олег ХавичИнтервьюУкраинанаселениеМихаил ШпирХерсонская областьэнергетикаДмитрий КулебаЗападинфраструктураавиаударыИталияФранцияЛитваФинляндияИвано-Франковская областьУкрэнергоукраинцыРоссия
 
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