https://ukraina.ru/20221028/1040230745.html

"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета

"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета - 28.10.2022 Украина.ру

"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T10:03

2022-10-28T10:03

2022-10-28T11:23

владимир скачко

украина

владимир зеленский

сша

военная помощь

владимир путин

конгресс сша

уильям тейлор

дмитрий новиков

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Сегодня уже можно точно говорить, какая часть тела является самой заметной у президента Украины Владимира Зеленского. Это губа. Нижняя. Она заметно начинает увеличиваться, дрожать и раскатываться, когда он заводит речь о деньгах. Для Украины, но которые можно украсть.Крайний раз эта крайняя же часть на лице Зеленского начала заметно вибрировать 20 октября 2022 года, когда американский телеканал NBC со ссылкой на свой засекреченный источник сообщил, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд. долл. 50 «зеленых ярдов», Карл!Телеканал предполагает, что этих денег хватит на весь 2023 год, чтобы буквально загнать силы спецвоенной операции (СВО) и президента России Владимира Путина за Можай и беспримерно победить в войне за демократию на берегах Днепра, что является «голубой мечтой» любого американца. Если же верить американским журналистам, «этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», — сказал журналистам сенатор-республиканец. И поведал, что закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих 8 ноября промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.И это все финансовое благополучие — в дополнение к тем почти 40 миллиардам «зелени», что типа начнут поступать по закону о ленд-лизе. Более того, телеканал отметил, что с февраля 2022 года США выделили Киеву 65 млрд долл. в качестве помощи. И другие американские отставники называли похожие данные.Цифры конечно, сногсшибательные по размерам, хотя у разных источников они (цифры) разные. Например, сегодня, 28 октября, в день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков издание Associated Press отметило, что общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 млрд долл.Но — как утешение, наверное — Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 млн долл. уже сейчас, и об этом пакете официально будет объявлено в пятницу. И войдут в него боеприпасы для уже имеющихся систем вооружений, в частности, для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, которыми Украина успешно утюжит и россиян-«оккупантов» и своих сограждан-«предателей».На этом фоне буквально вчера, 27 октября 2022 года, на Украине был опубликован закон, свидетельствующий, что Зеленскому для войны и победы ничего не жалко. «Этим Законом, помимо прочего, по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета — субъектам сектора национальной безопасности и обороны, в целом на 386,9 миллиардов гривен (10,48 млрд долл. по курсу Нацбанка Украины. — Авт.)», — гласит бумажка. И львиная доля этих расходов полагается министерству обороны (9,9 млрд долл.), потом идут МВД, СБУ, главное управление разведки (ГУР), госспецсвязь и управление госохраны.Короче, всем людям в погонах по чуть-чуть, чтобы не обижались и не желали сбросить на помойку истории своего такого щедрого главковерха.Однако уже ни от кого не скрыть, почему Зеленский такой щедрый. У НЕГО НИЧЕГО НЕТ, ВОТ ПОТОМУ-ТО ЕМУ НИ ДЛЯ КОГО НИЧЕГО И НЕ ЖАЛКО. Чуть ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 млрд долл., что составляет 30-35% ВВП страны. А министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 млрд долл. И при этом две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, но три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.И Зеленский это признал сам. Во вторник, 25 октября сего года, на мероприятиях в Германии («конференция по восстановлению Украины») и Хорватии (заседание так называемой «Крымской платформы» на уровне депутатов парламента). И туда, и туда Зеленский обращался. И там, и там он просил денег. Тогда же он и озвучил, как ему кажется, великолепную идею: создать «финансовый Рамштайн» (ну очень, походу, ему это слово понравилось, там в Германии база войск США находится и там выдают иногда деньги Украине на войну). «Я благодарю ЕС в целом и каждую страну ЕС в частности ...За уже оказанную поддержку нашему государству. Однако необходимо придать более системный характер этой поддержке. Верю, что уже сейчас мы можем принять решение о создании "финансового Рамштайна" ...По аналогии с "оборонным Рамштайном", который уже функционирует», — сказал Зеленский в онлайн-выступлении.И при этом добавил, что все было бы хорошо, но сегодня у Украины «нет ни цента», а ей срочно требуется для быстрого восстановления 17 млрд долл. «Пока мы не получили ни одного цента на реализацию, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению», — пожаловался он. А присутствующий там же премьер Украины Денис Шмыгаль напомнил и о себе — отметил, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, «нанесенный Путиным» энергетической инфраструктуре страны.И началось. Так называемый «прозрачный план первоочередных шагов для восстановления» начал наполняться как минимум обещаниями что-то дать. На конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила создать на базе ее структуры секретариат международной платформы по распределению средств на восстановление Украины.И обещания посыпались. «Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от 3 млрд евро до 5 млрд евро ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей ...ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро за один месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году», — сказала Урсула. При этом стало известно, что в 2022 году Украина получила от ЕС помощь в размере свыше 19 млрд евро, не считая военных поставок.Ровно по столько же обещали выделить МВФ и Всемирный банк. Потому что, выступая на их ежегодном собрании 12 октября сего года, Зеленский, как известно, потребовал от них 62 млрд долл. на будущий год. Ни много ни мало: 38 млрд — для покрытия дефицита бюджета, 17 млрд — для восстановления критической инфраструктуры (школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура), 2 млрд — целевые кредиты на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление нашего экспорта электроэнергии в Европу и 5 млрд — на закупку топлива на будущий отопительный сезон.А вы говорите! И губа не треснула, а МВФ со Всемирным банком обещали подумать. И можно не сомневаться, что что-то таки дадут. И без денег Украина не останется, потому что она нужна, как полигон и плацдарм для выполнения совсем других задач — для как можно более длительной войны с Россией.Один из вариантов финансирования Украины — передача ей замороженных активов Центробанка России в сумме 330 млрд долл. В ходе указанной конференции фон дер Ляйен несколько раз процитировала оценку Всемирного банка от начала сентября, согласно которой на восстановление Украины потребуется свыше 350 млрд долл. Это примерно и соответствует заявленному ЕС и США объему замороженных активов России на их территории. «Наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины. …Очень важно помнить, мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса», — сказала она.Вот, собственно, и весь «финансовый Рамштайн» для помощи Украины и сама помощь. Это банальное ограбление России: не будет его — и денег может не быть вовсе. А чтобы мало никому не показалось, то на указанном первом парламентском саммите так называемой «Крымской платформы» в Хорватии экс-посол США на Украину Уильям Тейлор потребовал от России выплатить Украине репарацию в размере триллиона долларов. «Россию нужно осудить, должен быть трибунал, репарации. Да, должны быть выплачены 700 миллиардов или даже триллион долларов, нужных для полной реконструкции Украины», — сказал он. Но для начала он тоже готов отдать Украине замороженные российские активы.И все было бы хорошо, если бы не три важных обстоятельства:— первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков официально заявил «Известиям», что выделяемые Западом средства в большинстве случаев используются вовсе не по назначению. «Совершенно очевидно, что сложился многослойный проект, связанный с выделением средств Киеву, у которого много заинтересованных сторон. Неслучайно этот процесс вызвал массу скандалов. В том числе западные эксперты и политики говорят о том, что налицо серьезные коррупционные схемы, позволяющие обогащаться не только команде Зеленского, но и тем, кто отвечает за предоставление так называемой помощи», — сказал парламентарий. Он уверен, что часть средств, выделяемых Украине, например, США, на самом деле идет на их собственный ВПК. Вторая часть оказывается на счетах людей, которые непосредственно принимают политические решения по Украине. Третья — доходит до Украины, но с расщеплением: что-то для проведения военных операций, что-то — команде Зеленского;— отщипывать от «помощи Украине» свое готовы везде: и в США, и в Европе. Не зря же фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины. Как говорил Жванецкий, кто что охраняет, тот то и имеет;— все эти деньги Украине — это не подарки, а кредиты и займы, которые: а) нужно будет отдавать всем будущим поколениям украинцев, если Украина сохранится б) они уже сейчас лишают Украину даже остатков финансово-экономического суверенитета и даже прав собственного голоса.Зеленский в режиме онлайн признался на конференции: «Я сейчас услышал выступление господина канцлера (Германии Олафа Шольца. – Авт.) и также госпожи Урсулы фон дер Ляйен. И затем я посмотрел свою речь и понял, что, в принципе, мы могли бы поменяться речами и ничего не изменилось бы. И это очень неплохо».Конечно, неплохо для полностью зависимой страны — даже думать не надо над тем, чтобы сказать что-то свое. Потому что бессмысленно…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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