Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти - 28.10.2022 Украина.ру
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Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти - 28.10.2022 Украина.ру
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T09:00
2022-10-28T09:12
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"Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", — уточнила она.По ее словам, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы страны на безопасное расстояние от боевых действий.
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Новости, Херсон, ВСУ

Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти

09:00 28.10.2022 (обновлено: 09:12 28.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает 28 октября РИА Новости
"Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", — уточнила она.
По ее словам, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.

"Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы страны на безопасное расстояние от боевых действий.
 
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