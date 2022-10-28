https://ukraina.ru/20221028/1040197652.html

Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие

Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие - 28.10.2022 Украина.ру

Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие

Еще в феврале этого года российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление с требованием, чтобы американцы открыли свои наступательные программы для международной проверки. Ответа так и не получили, рассказал в интервью Украина.ру академик РАН, главный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко

2022-10-28T07:00

2022-10-28T07:00

2022-10-28T07:00

новости

онищенко

сша

биологическое оружие

доказательства

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В 1972 году, напомнил он, была подписана Конвенция по биологическом оружию, однако механизма контроля до сих пор нет, чем и пользуется Вашингтон.Он добавил, что американская программа по созданию биологического оружия нацелена не только на летальный исход отдельных национальных групп, а также имеет целью уничтожения экономики противника.Полный текст интервью:

https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, онищенко, сша, биологическое оружие, доказательства