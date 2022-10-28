https://ukraina.ru/20221028/1040197652.html
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие - 28.10.2022 Украина.ру
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие
Еще в феврале этого года российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление с требованием, чтобы американцы открыли свои наступательные программы для международной проверки. Ответа так и не получили, рассказал в интервью Украина.ру академик РАН, главный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-28T07:00
2022-10-28T07:00
2022-10-28T07:00
новости
онищенко
сша
биологическое оружие
доказательства
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В 1972 году, напомнил он, была подписана Конвенция по биологическом оружию, однако механизма контроля до сих пор нет, чем и пользуется Вашингтон.Он добавил, что американская программа по созданию биологического оружия нацелена не только на летальный исход отдельных национальных групп, а также имеет целью уничтожения экономики противника.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, онищенко, сша, биологическое оружие, доказательства
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие
Еще в феврале этого года российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление с требованием, чтобы американцы открыли свои наступательные программы для международной проверки. Ответа так и не получили, рассказал в интервью Украина.ру академик РАН, главный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко