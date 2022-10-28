Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие - 28.10.2022 Украина.ру
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Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие - 28.10.2022 Украина.ру
Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие
Еще в феврале этого года российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление с требованием, чтобы американцы открыли свои наступательные программы для международной проверки. Ответа так и не получили, рассказал в интервью Украина.ру академик РАН, главный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-28T07:00
2022-10-28T07:00
новости
онищенко
сша
биологическое оружие
доказательства
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В 1972 году, напомнил он, была подписана Конвенция по биологическом оружию, однако механизма контроля до сих пор нет, чем и пользуется Вашингтон.Он добавил, что американская программа по созданию биологического оружия нацелена не только на летальный исход отдельных национальных групп, а также имеет целью уничтожения экономики противника.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
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новости, онищенко, сша, биологическое оружие, доказательства
Новости, Онищенко, США, биологическое оружие, доказательства

Онищенко ответил, можно ли доказать, что США применяют биологическое оружие

07:00 28.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Еще в феврале этого года российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление с требованием, чтобы американцы открыли свои наступательные программы для международной проверки. Ответа так и не получили, рассказал в интервью Украина.ру академик РАН, главный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
В 1972 году, напомнил он, была подписана Конвенция по биологическом оружию, однако механизма контроля до сих пор нет, чем и пользуется Вашингтон.
"В 2001 году американцы вышли из этого договора, когда сами против себя применили споры сибирской язвы, которой заразилось 22 человека, из них 5 погибли. Сегодня у нас нет ратифицированного механизма контроля, значит любые, даже очень убедительные, доказательства не дадут основания обвинить США в том, что они делают такие программы [создают биооружие]", - сказал академик.
Он добавил, что американская программа по созданию биологического оружия нацелена не только на летальный исход отдельных национальных групп, а также имеет целью уничтожения экономики противника.
Полный текст интервью:
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 06:16
Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
 
НовостиОнищенкоСШАбиологическое оружиедоказательства
 
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