https://ukraina.ru/20221028/1040197264.html
"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий - 28.10.2022 Украина.ру
"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
В биолабораториях США, открытых по всему миру, не работает местное население. Вакансии заняты американскими микробиологами и офицерами сухопутных войск США, потому что того требуют особые задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-28T08:00
2022-10-28T08:00
2022-10-28T08:00
новости
онищенко
вашингтон
биолаборатории
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По его информации, в американских биолабораториях работают над наступательными военными программами и разработкой боевых рецептур.На Украине, добавил он, Вашингтон пошел дальше и создал при посольстве США филиал, который управлял всеми американскими лабораториями вокруг России. Известно, что Соединенные Штаты пытались создать опасные научные базы также в Азербайджане и Узбекистане."Это все щупальца наступательных военных программ армии Вашингтона", - заключил Онищенко.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, онищенко, вашингтон, биолаборатории, сша
"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
В биолабораториях США, открытых по всему миру, не работает местное население. Вакансии заняты американскими микробиологами и офицерами сухопутных войск США, потому что того требуют особые задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
По его информации, в американских биолабораториях работают над наступательными военными программами и разработкой боевых рецептур.
"В Алматинской лаборатории, построенной на территории Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института, который когда-то подчинялся Минздраву СССР, работают американские специалисты и охраняют их западные ЧВК. Американцы даже не скрывают своей причастности, потому что они не выполняют Конвенцию по биологическому оружию", - сказал академик.
На Украине, добавил он, Вашингтон пошел дальше и создал при посольстве США филиал, который управлял всеми американскими лабораториями вокруг России. Известно, что Соединенные Штаты пытались создать опасные научные базы также в Азербайджане и Узбекистане.
"Это все щупальца наступательных военных программ армии Вашингтона", - заключил Онищенко.