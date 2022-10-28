https://ukraina.ru/20221028/1040197264.html

"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий

"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий - 28.10.2022 Украина.ру

"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий

В биолабораториях США, открытых по всему миру, не работает местное население. Вакансии заняты американскими микробиологами и офицерами сухопутных войск США, потому что того требуют особые задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:00

новости

онищенко

вашингтон

биолаборатории

сша

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По его информации, в американских биолабораториях работают над наступательными военными программами и разработкой боевых рецептур.На Украине, добавил он, Вашингтон пошел дальше и создал при посольстве США филиал, который управлял всеми американскими лабораториями вокруг России. Известно, что Соединенные Штаты пытались создать опасные научные базы также в Азербайджане и Узбекистане."Это все щупальца наступательных военных программ армии Вашингтона", - заключил Онищенко.Полный текст интервью:

https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

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новости, онищенко, вашингтон, биолаборатории, сша