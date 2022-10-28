https://ukraina.ru/20221028/1040185038.html

Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса

Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса - 28.10.2022 Украина.ру

Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T09:05

2022-10-28T09:05

2022-10-28T09:23

дмитрий ковалевич

эксклюзив

украина

черкассы

энергетический кризис

отключение электричества

электроэнергия

сво

сбу

черкасская область

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Город Черкассы в центре Украины в эти дни обходился без веерных отключений света, хотя по области в сельской местности уже вводятся отключения на срок от 4 до 12 часов в сутки. Тем не менее власти города, учитывая кризисное состояние энергосистемы Украины, просят потребителей не пользоваться днем электрочайниками, стиральными машинами, микроволновыми печками и электрообогревателями. Стирать и обогревать помещения предлагают исключительно в ночные часы, когда падает нагрузка на сети. В городе продолжает работать электротранспорт, и даже уличное освещение пока не выключали.Пресс-служба горсовета заявляет, что у предприятия «Черкассытеплокоммунэнерго» есть дополнительная генерация, которая позволяет не только освещать улицы, но и продавать дополнительно один мегаватт в энергосистему Украины для других областей.В сельской местности вокруг города жители возмущены такой несправедливостью. «Бондаренко (мэр Черкасс) запретил отключать свет, а нам, значит, можно?», — спрашивают жители сёл, предлагая отключить предприятие «Черкассы-Азот», которое, по их мнению, потребляет 50% электроэнергии области.Относительно спокойный город центральной Украины с начала СВО почти не подвергался ударам и стал за последние месяцы хабом для десятков тысяч внутренних переселенцев, которые и сейчас прибывают из подконтрольных Киеву районов Донбасса. Преимущественно сейчас поездами эвакуируют пожилых людей из района Авдеевки, которым говорят, что отопления в их домах не будет, а холода уже начинаются. Область уже приняла около 120 тысяч переселенцев, а в самих Черкассах новые партии сейчас размещают в бывшей детской поликлинике на улице Благовесной и в спортзалах четырех школ. Однако помещений катастрофически не хватает, тем более что прибывают новые группы переселенцев, которые скученно ютятся в сырых помещениях.Сырая прохладная погода при отсутствии отопления способствует распространению в городе гриппа и Covid-19. По этой причине с 25 октября в городе возвращается масочный режим и правила о социальной дистанции. По области выявлено уже более 1100 заболевших.В Приднепровском районном суде города тем временем продолжается суд над одним из депутатов горсовета. Депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Александра Замирайло с августа судят за «коллаборационистскую деятельность». Доказательством СБУ считает аудиозапись, где депутат в частном разговоре со своей женой говорит, что выпивает за успехи российской армии. В августе его выпустили под залог 208 тысяч гривен, но сразу же возле суда он был атакован неонацистами, которые облили его зеленкой и избили. В конце августа суд поднял размер залога до миллиона гривен. По утверждениям СБУ, российские власти якобы намерены были назначить его руководителем Черкасской области.Противостояние между городской властью Черкасс и Офисом президента, которое достигло своего во время пандемии и карантинных мер, никуда не делось, но несколько отошло на второй план на фоне боевых действий и энергетического кризиса. Мэрия игнорирует приказы об экономии электричества, а также указания бороться с храмом канонической УПЦ в Соборном парке в центре города. По мнению мэра Анатолия Бондаренко, сейчас это не самый важный вопрос, а денег на какие-то практические действия центр городу все равно не перечислит, поэтому нет смысла сейчас что-либо предпринимать.В финансовый вопрос упираются обычно любые инициативы местных депутатов и указания, спускаемые из Офиса президента. На их реализацию просто нет денег. Впрочем, у обычных граждан та же проблема, хотя самые малообеспеченные слои населения пока выживают благодаря дарам природы.Хотя в Черкасской области формально до сих пор действует запрет на посещение лесов, но достаточно пройтись по улицам города чтобы понять, что запрет массово не соблюдается. Буквально на каждой остановке, каждом стихийном базаре и даже во дворах многоквартирных домов горожане и жители окрестных сел продают груды лесных грибов. Грузди и белые, подосиновики с красными шляпками и рыженькие лисички, влажные маслята и тонконогие опята, зеленушки и моховики, боровики, которые на Украине именуют польскими грибами, и пёстрые зонтики. В этом году благодаря дождливой осени леса Черкасской области помогают выживать малоимущим семьям и многочисленным внутренним переселенцам. По вечерам в троллейбусах горожане хвастаются друг пере другом великолепными экземплярами, добытыми на «тихой охоте», словно бы на Украине и нет никаких боевых действий.

https://ukraina.ru/20221026/1040140017.html

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