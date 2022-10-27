https://ukraina.ru/20221027/1040213154.html
"Зачем нам отношения с мертвыми": Ищенко о будущем Германии. Видео
"Зачем нам отношения с мертвыми": Ищенко о будущем Германии. Видео - 27.10.2022 Украина.ру
"Зачем нам отношения с мертвыми": Ищенко о будущем Германии. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T17:12
2022-10-27T17:12
2022-10-27T17:13
ростислав ищенко
прямой эфир
видео
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:01:12 - Запасы на случай ядерной войны;02:45 – Будущее отношений России и Германии;04:22 - Каким будет мир через 2-3 года?04:52 - Профицит торгового баланса: почему эти деньги не инвестируют в экономику09:10 – Насколько страдает Китай от разрушения европейской экономики?14:00 – Что лучше переговоры или жирная точка на поле боя? Какова вероятность начала второй волны мобилизации, в случае неудач на фронте этой зимой?29:00 - План полной и скорейшей победы над украинским нацизмом;36:00 - Польша признала РФ террористическим государством: поляки отрезают себе путь к переговорам с Россией по поводу раздела Украины?40:00 – Будет ли свёрнута военная помощь Зеленскому со стороны США?47:00 – Роль ядерного топлива Украины;49:00 - Основные отличия политики Касым-Жомарт Токаева и Нурсултана Назарбаева в Казахстане;53:00 - Россия может быть только империей: так ли это?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, прямой эфир, видео, видео
Ростислав Ищенко, прямой эфир, Видео
"Зачем нам отношения с мертвыми": Ищенко о будущем Германии. Видео
17:12 27.10.2022 (обновлено: 17:13 27.10.2022)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:12 - Запасы на случай ядерной войны;
02:45 – Будущее отношений России и Германии;
04:22 - Каким будет мир через 2-3 года?
04:52 - Профицит торгового баланса: почему эти деньги не инвестируют в экономику
09:10 – Насколько страдает Китай от разрушения европейской экономики?
14:00 – Что лучше переговоры или жирная точка на поле боя? Какова вероятность начала второй волны мобилизации, в случае неудач на фронте этой зимой?
29:00 - План полной и скорейшей победы над украинским нацизмом;
36:00 - Польша признала РФ террористическим государством: поляки отрезают себе путь к переговорам с Россией по поводу раздела Украины?
40:00 – Будет ли свёрнута военная помощь Зеленскому со стороны США?
47:00 – Роль ядерного топлива Украины;
49:00 - Основные отличия политики Касым-Жомарт Токаева и Нурсултана Назарбаева в Казахстане;
53:00 - Россия может быть только империей: так ли это?