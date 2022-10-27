Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны - 27.10.2022 Украина.ру
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Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны
Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны - 27.10.2022 Украина.ру
Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны
С начала СВО к украинским психологам, психотерапевтам и психиатрам обратилось около 650 тысяч человек, сообщил 27 октября во время пресс-конференции министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко
2022-10-27T16:59
2022-10-27T16:59
новости
здоровье
психолог
психотерапевт
психотравма
виктор ляшко
украина
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Точные последствия этого всплеска необходимости граждан именно в психологической медицинской помощи, по словам Ляшко, неизвестны.Кроме того, по его мнению, важным фактором психологической дестабилизации является высокий уровень информатизации.Он объяснил, что жители Украины с конца февраля находятся все время "в эфире", в новостях, не отрываясь от экранов телефонов.Ляшко сравнил вероятные последствия с проблемами граждан США после теракта 11 сентября 2001 года.Украинским беженцам во многих странах предоставляется бесплатная психологическая помощь. В частности, в России, Израиле и Австрии есть психологи, работающие с жителями Украины и ЛДНР очно и заочно.
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новости, здоровье, психолог, психотерапевт, психотравма, виктор ляшко, украина
Новости, Здоровье, психолог, психотерапевт, психотравма, Виктор Ляшко, Украина

Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны

16:59 27.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор ЛяшкоВиктор Ляшко
Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко
Читать в
С начала СВО к украинским психологам, психотерапевтам и психиатрам обратилось около 650 тысяч человек, сообщил 27 октября во время пресс-конференции министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко
Точные последствия этого всплеска необходимости граждан именно в психологической медицинской помощи, по словам Ляшко, неизвестны.
Сегодня мы видим новый фактор, который будет исследоваться десятилетиями и его влияние на состояние психического здоровья также будет исследоваться десятилетиями.
Кроме того, по его мнению, важным фактором психологической дестабилизации является высокий уровень информатизации.
Он объяснил, что жители Украины с конца февраля находятся все время "в эфире", в новостях, не отрываясь от экранов телефонов.
Ляшко сравнил вероятные последствия с проблемами граждан США после теракта 11 сентября 2001 года.
Украинским беженцам во многих странах предоставляется бесплатная психологическая помощь. В частности, в России, Израиле и Австрии есть психологи, работающие с жителями Украины и ЛДНР очно и заочно.
Школа-интернат народного искусства для одаренных детей - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 04:37
Луганский профессор сказал, как восстановить духовное здоровье жителей бывшей УкраиныВажная роль в деле восстановления духовного здоровья жителей бывшей Украины принадлежит школе, в частности, предметам гуманитарного цикла, сказал профессор Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко в интервью Украина.ру
 
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