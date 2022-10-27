Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор ЛяшкоВиктор Ляшко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко
С начала СВО к украинским психологам, психотерапевтам и психиатрам обратилось около 650 тысяч человек, сообщил 27 октября во время пресс-конференции министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко
Точные последствия этого всплеска необходимости граждан именно в психологической медицинской помощи, по словам Ляшко, неизвестны.
Сегодня мы видим новый фактор, который будет исследоваться десятилетиями и его влияние на состояние психического здоровья также будет исследоваться десятилетиями.
Кроме того, по его мнению, важным фактором психологической дестабилизации является высокий уровень информатизации.
Он объяснил, что жители Украины с конца февраля находятся все время "в эфире", в новостях, не отрываясь от экранов телефонов.
Ляшко сравнил вероятные последствия с проблемами граждан США после теракта 11 сентября 2001 года.
Украинским беженцам во многих странах предоставляется бесплатная психологическая помощь. В частности, в России, Израиле и Австрии есть психологи, работающие с жителями Украины и ЛДНР очно и заочно.
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