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Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны

Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны - 27.10.2022 Украина.ру

Власти Украины опасаются вспышки психических заболеваний у жителей страны

С начала СВО к украинским психологам, психотерапевтам и психиатрам обратилось около 650 тысяч человек, сообщил 27 октября во время пресс-конференции министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

2022-10-27T16:59

2022-10-27T16:59

2022-10-27T16:59

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украина

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Точные последствия этого всплеска необходимости граждан именно в психологической медицинской помощи, по словам Ляшко, неизвестны.Кроме того, по его мнению, важным фактором психологической дестабилизации является высокий уровень информатизации.Он объяснил, что жители Украины с конца февраля находятся все время "в эфире", в новостях, не отрываясь от экранов телефонов.Ляшко сравнил вероятные последствия с проблемами граждан США после теракта 11 сентября 2001 года.Украинским беженцам во многих странах предоставляется бесплатная психологическая помощь. В частности, в России, Израиле и Австрии есть психологи, работающие с жителями Украины и ЛДНР очно и заочно.

https://ukraina.ru/20220419/1033796227.html

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новости, здоровье, психолог, психотерапевт, психотравма, виктор ляшко, украина