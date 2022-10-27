Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид - 27.10.2022 Украина.ру
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Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид
Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид - 27.10.2022 Украина.ру
Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид намекнул на возможные поставки оружия Украине. Об этом он заявил 27 октября в интервью израильскому русскоязычному изданию "Вести"
2022-10-27T14:56
2022-10-27T14:56
новости
израиль
украина
поставки
оружие
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Израиль может передумать и начать поставлять оружие Киеву, намекнул Лапид. По его словам, израильские власти обсуждают этот вопрос, и позиция может измениться. Так он ответил на утверждение журналистов о поставках европейского и американского оружия Киеву. Двусторонние отношения с Москвой не пострадали, сказал Лапид. Он объяснил это тем, что с РФ есть "общая граница" в Сирии, собственные интересы в области национальной безопасности. "И да, весь мир должен приложить усилия, чтобы эта война прекратилась, а ситуация не усугубилась", - заключил он. Отношения Москвы и Тель-Авива разрушат поставки оружия из Израиля на Украину, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, заявил он.
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новости, израиль, украина, поставки, оружие
Новости, Израиль, Украина, поставки, оружие

Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид

14:56 27.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид намекнул на возможные поставки оружия Украине. Об этом он заявил 27 октября в интервью израильскому русскоязычному изданию "Вести"
Израиль может передумать и начать поставлять оружие Киеву, намекнул Лапид. По его словам, израильские власти обсуждают этот вопрос, и позиция может измениться. Так он ответил на утверждение журналистов о поставках европейского и американского оружия Киеву.
"Это так, и этот вопрос мы обсуждаем постоянно. Поэтому я не исключаю, что наша позиция может измениться", - сказал он.
Двусторонние отношения с Москвой не пострадали, сказал Лапид. Он объяснил это тем, что с РФ есть "общая граница" в Сирии, собственные интересы в области национальной безопасности.
"И да, весь мир должен приложить усилия, чтобы эта война прекратилась, а ситуация не усугубилась", - заключил он.
Отношения Москвы и Тель-Авива разрушат поставки оружия из Израиля на Украину, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, заявил он.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:44
Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на УкраинуПоставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале
 
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