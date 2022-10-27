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Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид

Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид - 27.10.2022 Украина.ру

Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид намекнул на возможные поставки оружия Украине. Об этом он заявил 27 октября в интервью израильскому русскоязычному изданию "Вести"

2022-10-27T14:56

2022-10-27T14:56

2022-10-27T14:56

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Израиль может передумать и начать поставлять оружие Киеву, намекнул Лапид. По его словам, израильские власти обсуждают этот вопрос, и позиция может измениться. Так он ответил на утверждение журналистов о поставках европейского и американского оружия Киеву. Двусторонние отношения с Москвой не пострадали, сказал Лапид. Он объяснил это тем, что с РФ есть "общая граница" в Сирии, собственные интересы в области национальной безопасности. "И да, весь мир должен приложить усилия, чтобы эта война прекратилась, а ситуация не усугубилась", - заключил он. Отношения Москвы и Тель-Авива разрушат поставки оружия из Израиля на Украину, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, заявил он.

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новости, израиль, украина, поставки, оружие