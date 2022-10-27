https://ukraina.ru/20221027/1040203622.html
Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео
Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео - 27.10.2022 Украина.ру
Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео
Член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные Волки" с позывным Антиквар не только байкер и защитник родины, но и музыкант.В интервью Украина ру он рассказал о... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T14:41
2022-10-27T14:41
2022-10-27T14:41
донбасс
ночные волки
видео
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Член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные Волки" с позывным Антиквар не только байкер и защитник родины, но и музыкант.В интервью Украина ру он рассказал о музыке до и во время войны, о том, что слушают байкеры Донбасса, а также сыграл для нас одну из своих авторских песен.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, ночные волки, видео, видео
Донбасс, Ночные волки, Видео
Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео
Член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные Волки" с позывным Антиквар не только байкер и защитник родины, но и музыкант.
В интервью Украина ру он рассказал о музыке до и во время войны, о том, что слушают байкеры Донбасса, а также сыграл для нас одну из своих авторских песен.