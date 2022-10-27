https://ukraina.ru/20221027/1040198371.html

Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США

Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США - 27.10.2022 Украина.ру

Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США

Почему биолаборатории не размещаются на территории США, а располагаются по периметру российской границы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко

2022-10-27T18:08

2022-10-27T18:08

2022-10-27T18:08

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Первая причина, по его словам, кроется в удобстве применения биооружия США. Например, если сделать его в Казахстане, то везти далеко будет не нужно, можно будет сразу применить.И наконец, третья причина удаленности разработок от Вашингтона – в случае утечки вирусов, подозрения не падут на саму Америку. Напротив, США получат хорошую возможность под видом "помощи" устранить нежелательные для них доказательства."Биологическая атака хорошо легендируется, ведь на микробе не написано, что он американский, нужно проводить специальные исследования. Если произойдет какое-то опасное заболевании в соответствии с той же Конвенцией и с механизмом, который есть по контролю за биооружием может быть сказано: у вас опасность, она распространиться на весь мир, мы придём к вам и будем заниматься. Прийти и делать то что им нужно", - резюмировал Онищенко.Полный текст интервью:

https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

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новости, онищенко, биолаборатории, сша, причины, россия