Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США - 27.10.2022 Украина.ру
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Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США
Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США - 27.10.2022 Украина.ру
Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США
Почему биолаборатории не размещаются на территории США, а располагаются по периметру российской границы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-27T18:08
2022-10-27T18:08
новости
онищенко
биолаборатории
сша
причины
россия
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Первая причина, по его словам, кроется в удобстве применения биооружия США. Например, если сделать его в Казахстане, то везти далеко будет не нужно, можно будет сразу применить.И наконец, третья причина удаленности разработок от Вашингтона – в случае утечки вирусов, подозрения не падут на саму Америку. Напротив, США получат хорошую возможность под видом "помощи" устранить нежелательные для них доказательства."Биологическая атака хорошо легендируется, ведь на микробе не написано, что он американский, нужно проводить специальные исследования. Если произойдет какое-то опасное заболевании в соответствии с той же Конвенцией и с механизмом, который есть по контролю за биооружием может быть сказано: у вас опасность, она распространиться на весь мир, мы придём к вам и будем заниматься. Прийти и делать то что им нужно", - резюмировал Онищенко.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
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новости, онищенко, биолаборатории, сша, причины, россия
Новости, Онищенко, биолаборатории, США, причины, Россия

Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США

18:08 27.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСитуация в Ивано-Франковской области Украины в связи с коронавирусом
Ситуация в Ивано-Франковской области Украины в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Почему биолаборатории не размещаются на территории США, а располагаются по периметру российской границы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
Первая причина, по его словам, кроется в удобстве применения биооружия США. Например, если сделать его в Казахстане, то везти далеко будет не нужно, можно будет сразу применить.
"Во-вторых, это уход из-под национального законодательства США. Здесь они нашли еще одну лазейку. Например, если в США появятся здравые силы и Конгресс поднимет вопрос о неправомерности таких учреждений, всегда можно прикрыться тем, что это делается не на территории Америки, а в другой стране. Весь смысл такой удаленности биологических баз в этом", - сказал академик.
И наконец, третья причина удаленности разработок от Вашингтона – в случае утечки вирусов, подозрения не падут на саму Америку. Напротив, США получат хорошую возможность под видом "помощи" устранить нежелательные для них доказательства.
"Биологическая атака хорошо легендируется, ведь на микробе не написано, что он американский, нужно проводить специальные исследования. Если произойдет какое-то опасное заболевании в соответствии с той же Конвенцией и с механизмом, который есть по контролю за биооружием может быть сказано: у вас опасность, она распространиться на весь мир, мы придём к вам и будем заниматься. Прийти и делать то что им нужно", - резюмировал Онищенко.
Полный текст интервью:
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
06:16
Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
 
НовостиОнищенкобиолабораторииСШАпричиныРоссия
 
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