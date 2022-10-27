https://ukraina.ru/20221027/1040193290.html
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова - 27.10.2022 Украина.ру
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
Персональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek
2022-10-27T12:03
2022-10-27T12:03
2022-10-27T12:03
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санкции
сша
стивен сигал
киркоров
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По данным агентства, соответствующую рекомендацию на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Европарламента Жозепа Борреля направила Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.Одни из последних медийных лиц, пропавшие в список персональных американских санкций "за поддержку России" - врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, российский миллиардер Владимир Лисин.Ряд других бизнесменов, спортсменов и журналистов, россиян или имеющих пророссийскую позицию в США и Европе также находятся под персональными санкциями.Ранее Сигал посетил Донбасс, встретился с врио губернатора ДНР Денисом Пушилиным и анонсировал свой фильм о событиях последний восьми лет в народных республиках.Киркоров с начала СВО не единожды попадал под шквал критики, так как фанаты обвиняли его в неоднозначной позиции. Сам певец долгое время никакой позиции не выражал, но в июне выступил в Феодосии перед раненными российскими военными.
https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, сша, стивен сигал, киркоров
Новости, санкции, США, Стивен Сигал, Киркоров
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
Персональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek