https://ukraina.ru/20221027/1040193290.html

Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова

Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова - 27.10.2022 Украина.ру

Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова

Персональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek

2022-10-27T12:03

2022-10-27T12:03

2022-10-27T12:03

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санкции

сша

стивен сигал

киркоров

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По данным агентства, соответствующую рекомендацию на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Европарламента Жозепа Борреля направила Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.Одни из последних медийных лиц, пропавшие в список персональных американских санкций "за поддержку России" - врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, российский миллиардер Владимир Лисин.Ряд других бизнесменов, спортсменов и журналистов, россиян или имеющих пророссийскую позицию в США и Европе также находятся под персональными санкциями.Ранее Сигал посетил Донбасс, встретился с врио губернатора ДНР Денисом Пушилиным и анонсировал свой фильм о событиях последний восьми лет в народных республиках.Киркоров с начала СВО не единожды попадал под шквал критики, так как фанаты обвиняли его в неоднозначной позиции. Сам певец долгое время никакой позиции не выражал, но в июне выступил в Феодосии перед раненными российскими военными.

https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html

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новости, санкции, сша, стивен сигал, киркоров