Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040193290.html
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова - 27.10.2022 Украина.ру
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
Персональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek
2022-10-27T12:03
2022-10-27T12:03
новости
санкции
сша
стивен сигал
киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b80cddf301f6500089a8a254fffa9fe2.jpg
По данным агентства, соответствующую рекомендацию на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Европарламента Жозепа Борреля направила Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.Одни из последних медийных лиц, пропавшие в список персональных американских санкций "за поддержку России" - врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, российский миллиардер Владимир Лисин.Ряд других бизнесменов, спортсменов и журналистов, россиян или имеющих пророссийскую позицию в США и Европе также находятся под персональными санкциями.Ранее Сигал посетил Донбасс, встретился с врио губернатора ДНР Денисом Пушилиным и анонсировал свой фильм о событиях последний восьми лет в народных республиках.Киркоров с начала СВО не единожды попадал под шквал критики, так как фанаты обвиняли его в неоднозначной позиции. Сам певец долгое время никакой позиции не выражал, но в июне выступил в Феодосии перед раненными российскими военными.
https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cc6f6d46ce65703b9ae6a668d8a316d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, сша, стивен сигал, киркоров
Новости, санкции, США, Стивен Сигал, Киркоров

Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова

12:03 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Персональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek
По данным агентства, соответствующую рекомендацию на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Европарламента Жозепа Борреля направила Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Одни из последних медийных лиц, пропавшие в список персональных американских санкций "за поддержку России" - врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, российский миллиардер Владимир Лисин.
Ряд других бизнесменов, спортсменов и журналистов, россиян или имеющих пророссийскую позицию в США и Европе также находятся под персональными санкциями.
Ранее Сигал посетил Донбасс, встретился с врио губернатора ДНР Денисом Пушилиным и анонсировал свой фильм о событиях последний восьми лет в народных республиках.
Киркоров с начала СВО не единожды попадал под шквал критики, так как фанаты обвиняли его в неоднозначной позиции. Сам певец долгое время никакой позиции не выражал, но в июне выступил в Феодосии перед раненными российскими военными.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 10:21
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкцийЗападу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation
 
НовостисанкцииСШАСтивен СигалКиркоров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
14:00Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам
13:48В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
13:46Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
13:26"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
13:19Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
13:14Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
13:04Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
12:59Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям
12:58Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"
12:56Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
12:49Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
12:40Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России
12:34"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
12:25От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось
12:24Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
12:10Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
12:03Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Лента новостейМолния