https://ukraina.ru/20221027/1040190666.html

Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel

Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel - 27.10.2022 Украина.ру

Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel

Военнослужащие ВСУ и другие украинские боевики пытаются сбивать дроны-камикадзе "Герань-2" стрельбой из автоматического оружия. При стрельбе уже погибли несколько человек, утверждают журналисты немецкого издания Der Spiegel

2022-10-27T11:00

2022-10-27T11:00

2022-10-27T11:11

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Солдаты и вооруженные лица стреляли по дронам из стрелкового оружия, пули попали в случайных людей. На Украине пытаются сбивать низколетящие дроны стрельбой из автоматов АК-47. Пуля калибром 7,62 вылетает из ствола со скоростью около 700 метров в секунду, может попасть по цели на высоте до двух километров. "Это возможно", считают немецкие журналисты. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал жителей страны стрелять по беспилотникам из любого оружия. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что это может привести к трагичным последствиям. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.

https://ukraina.ru/20221017/1039807225.html

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новости, украина, герань, всу, автомат