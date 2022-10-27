Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel - 27.10.2022 Украина.ру
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Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel - 27.10.2022 Украина.ру
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
Военнослужащие ВСУ и другие украинские боевики пытаются сбивать дроны-камикадзе "Герань-2" стрельбой из автоматического оружия. При стрельбе уже погибли несколько человек, утверждают журналисты немецкого издания Der Spiegel
2022-10-27T11:00
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новости
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Солдаты и вооруженные лица стреляли по дронам из стрелкового оружия, пули попали в случайных людей. На Украине пытаются сбивать низколетящие дроны стрельбой из автоматов АК-47. Пуля калибром 7,62 вылетает из ствола со скоростью около 700 метров в секунду, может попасть по цели на высоте до двух километров. "Это возможно", считают немецкие журналисты. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал жителей страны стрелять по беспилотникам из любого оружия. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что это может привести к трагичным последствиям. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
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новости, украина, герань, всу, автомат
Новости, Украина, Герань, ВСУ, автомат

Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel

11:00 27.10.2022 (обновлено: 11:11 27.10.2022)
 
© AFP / DANIEL LEAL
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AFP / DANIEL LEAL
Читать в
Военнослужащие ВСУ и другие украинские боевики пытаются сбивать дроны-камикадзе "Герань-2" стрельбой из автоматического оружия. При стрельбе уже погибли несколько человек, утверждают журналисты немецкого издания Der Spiegel
Солдаты и вооруженные лица стреляли по дронам из стрелкового оружия, пули попали в случайных людей.
На Украине пытаются сбивать низколетящие дроны стрельбой из автоматов АК-47. Пуля калибром 7,62 вылетает из ствола со скоростью около 700 метров в секунду, может попасть по цели на высоте до двух километров. "Это возможно", считают немецкие журналисты.
"Однако украинцы должны быть осторожны с такими оборонительными выстрелами, чтобы пули не попали в мирных жителей. От таких снарядов уже погибли несколько человек", - утверждают журналисты Der Spiegel.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал жителей страны стрелять по беспилотникам из любого оружия. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что это может привести к трагичным последствиям.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
Киев многоэтажка попадание
17 октября, 13:59
Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД УкраиныМинистр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"
 
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