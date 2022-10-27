https://ukraina.ru/20221027/1040190666.html
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel - 27.10.2022 Украина.ру
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
Военнослужащие ВСУ и другие украинские боевики пытаются сбивать дроны-камикадзе "Герань-2" стрельбой из автоматического оружия. При стрельбе уже погибли несколько человек, утверждают журналисты немецкого издания Der Spiegel
2022-10-27T11:00
2022-10-27T11:00
2022-10-27T11:11
новости
украина
герань
всу
автомат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040191777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34e11efa61b54aa3b147e36d9f8e92d0.jpg.webp
Солдаты и вооруженные лица стреляли по дронам из стрелкового оружия, пули попали в случайных людей. На Украине пытаются сбивать низколетящие дроны стрельбой из автоматов АК-47. Пуля калибром 7,62 вылетает из ствола со скоростью около 700 метров в секунду, может попасть по цели на высоте до двух километров. "Это возможно", считают немецкие журналисты. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал жителей страны стрелять по беспилотникам из любого оружия. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что это может привести к трагичным последствиям. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
https://ukraina.ru/20221017/1039807225.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040191777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f277414bf10d33d550f5e195ef1b78b6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, герань, всу, автомат
Новости, Украина, Герань, ВСУ, автомат
Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
11:00 27.10.2022 (обновлено: 11:11 27.10.2022)
Военнослужащие ВСУ и другие украинские боевики пытаются сбивать дроны-камикадзе "Герань-2" стрельбой из автоматического оружия. При стрельбе уже погибли несколько человек, утверждают журналисты немецкого издания Der Spiegel
Солдаты и вооруженные лица стреляли по дронам из стрелкового оружия, пули попали в случайных людей.
На Украине пытаются сбивать низколетящие дроны стрельбой из автоматов АК-47. Пуля калибром 7,62 вылетает из ствола со скоростью около 700 метров в секунду, может попасть по цели на высоте до двух километров. "Это возможно", считают немецкие журналисты.
"Однако украинцы должны быть осторожны с такими оборонительными выстрелами, чтобы пули не попали в мирных жителей. От таких снарядов уже погибли несколько человек", - утверждают журналисты Der Spiegel.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал жителей страны стрелять по беспилотникам из любого оружия. Глава МВД страны Денис Монастырский заявил, что это может привести к трагичным последствиям.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.