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Стремоусов рассказал, куда переместили администрацию Херсонской области

Стремоусов рассказал, куда переместили администрацию Херсонской области - 27.10.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал, куда переместили администрацию Херсонской области

Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 27 октября РИА Новости

2022-10-27T08:24

2022-10-27T08:24

2022-10-27T08:24

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

администрация

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По его словам, также не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты.Городские службы работают в специальном режиме.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсонская область, администрация