Что известно о биолабораториях на Украине
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Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН 27 октября. Москва предложила сформировать специальную комиссию по расследованию возможной деятельности биолабораторий Минобороны США на Украине.
Американские лаборатории у границ России - не сенсация, Москва периодически поднимает этот вопрос на международном уровне. Последние подтверждения об опасных разработках Россия получила во время специальной военной операции на Украине.
Украина и Грузия - партнеры Пентагона
В 2013 году МИД России выразил озабоченность по поводу биологических лабораторий министерства обороны США у российских границ. В Грузии с 2011 года работает медицинский центр имени Ричарда Лугара. Эксперты говорили об угрозах биологической безопасности страны, вспышках заражений менингитом в Ростовской области, африканской чумы свиней (АЧС) и ящура в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. АЧС, как подтвердили исследования, была занесена с территории Грузии.
В 2015 году бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе опубликовал документы, подтверждающие испытания в лаборатории препаратов на людях с последующими летальным исходом. В Минобороны России обвинили США в наращивании возможностей в области биологического оружия. История завершилась осенью 2018 года, когда центр Лугара показательно подготовили к семинару по проблеме для 23 представителей из 17 стран Европы. Россия отказалась от участия, а в российском МИДе назвали мероприятие "пропагандистским фарсом".
Закрытые военные объекты Пентагона действуют в странах бывшего СССР в течение более 20 лет. Такие объекты есть в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии Молдавии, Узбекистане и на Украине, утверждали авторы военно-теоретического журнала Минобороны России "Военная мысль" в 2018 году в статье "Распространение оружия массового поражения - угроза безопасности государства. Биологическое оружие".
С 2014 по 2017 годы Штаты построили около 15 биолабораторий. На Украине - по разным оценкам, действовали не менее 11 биолабораторий Пентагона. К украинским объектам эксперты относили (основываясь на реконструкциях объектов за счет Пентагона):
- —Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Киеве,
- —Украинский научно-технический центр,
- —Научно-исследовательский противочумный институт в Одессе,
- —Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены во Львове,
- —Биообъекты в Виннице, Днепре (Днепропетровске), Одессе, Тернополе, Ужгороде и Херсоне.
В 2013 году жители Харьковской области протестовали против строительства еще одной биолаборатории у города Мерефа. Стройку приостановили, но после госпереворота в Киеве в 2014 году лабораторию достроили.
Журналистское расследование
В 2018 году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала расследование о секретных лабораториях Пентагона в 25 странах мира. По информации Гайтанджиевой, американские военные проводили ряд испытаний по заражению условного противника инфекциями с помощью кусающих насекомых (блох, мух, клещей и комаров) и летучих мышей.
Представители Минздрава Украины и Минобороны США в 2005 году заключили соглашение о сотрудничестве в сфере биологических исследований. При этом Пентагон запросил и получил доступ к государственной тайне Украины. Деятельность ученых, которые работали над программами советского биологического оружия, финансировал научно-технический центр Украины - международная организация, существующая за счет Пентагона. Центр проплатил работу ученых в 1850 проектах на сумму $285 млн за последние 20 лет.
В Харькове в январе 2016 года от свиного гриппа погибли 20 украинских солдат, еще 200 госпитализировали. К марту того же года от этого штамма гриппа в стране погибли 364 человека.
Гайтанджиева заявила о работе на Украине в интересах Пентагона Южного научно-исследовательского института, американских компаний Black&Veatch и Metabiota.
6 апреля 2022 года Длина Гайтанджиева выступила на неформальной встрече членов Совета безопасности ООН, и предоставила доказательства своего расследования. Она показала репортаж из Тбилиси, показала документы "из посольства США в Киеве". Журналистка задалась вопросом, могут ли эти доказательства свидетельствовать о подготовке Штатами нанести биологический удар по России. Обвинения Гайтанджиевой подкрепила российская сторона. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил о наличии в Минобороны подтверждающих документов.
Документы Минобороны
Весной 2022 года, после начала военной специальной операции на Украине, в Минобороны опубликовали пакет документов о сотрудничестве Киева с Пентагоном.
В рамках "Программы снижения биологической угрозы на Украине" сотрудниками биолаборатории США в Украине осуществлялся масштабный проект UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. С ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца.
"Всего у нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов (включая UP-3, UP-6, UP-8, UP-10), которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций - Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", - заявил Кириллов.
Опубликованные документы:
- —Аналитическая записка СБУ - содержит информацию о деятельности Black&Veatch, предположения о коррупции при модернизации трех биолабораторий, сведения о требованиях Штатов создать единое хранилище патогенов на Украине,
- —Партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 - заключено между Управлением по снижению угроз Минобороны США и научно-техническим центром Украины, Львовским НИИ эпидемологии и гигиены, Украинским научно-исследовательским противочумным институтом, Центральной санитарно-эпидемиологической станцией,
- —Отчет по проекту UP-4, подготовленный Black&Veatch и Metabiota - составлены карта распространения вирусов птиц на Украине, цепочка генов четырех вирусов,
- —Доклад Минздрава Украины по результатам проверки коллекции штаммов украинского противочумного института в Одессе,
- —Доклад "Стратегия обеспечения биологической безопасности и биологической защиты" заместителя гендиректора Центра гражданского здоровья Минздрава Украины,
- —Письма, подтверждающие визиты американских специалистов Black&Veatch на Украину,
- —Зарплатных ведомости участников совместных проектов,
- —Документы о передаче биоматериалов Германии, и другие.
С началом специальной военной операции в Пентагоне обеспокоились раскрытием сведений о секретных экспериментах на Украине. В Минобороны России предполагают, что в биолабораториях разрабатывали компоненты современного биологического оружия. Чтобы скрыть эти факты, украинскому персоналу направили указание об экстренной ликвидации запасов патогенов. Сотрудники лабораторий направляли отчеты в Минздрав Украины.