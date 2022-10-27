https://ukraina.ru/20221027/1040161967.html

"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"

"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца" - 27.10.2022 Украина.ру

"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал имя одного из чиновников Херсонской области, готового биться за город до последнего

2022-10-27T07:30

2022-10-27T07:30

2022-10-27T07:30

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Беспалов, по мнению медиаэксперта, - это яркий пример самомобилизованного чиновника. Он мог бы продолжать работать в своем городе, но человек изнутри устроен иначе. Оставаться в стороне от происходящего - выше его сил.Эти люди отправились в зону проведения СВО, никаких "кайфушек" они не ищут и не получат, потому что в России в этом плане "тоже своеобразное законодательство", добавил Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221020/1039965788.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, освобождённые регионы украины, сво, чиновники