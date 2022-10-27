https://ukraina.ru/20221027/1040161967.html
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца" - 27.10.2022 Украина.ру
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал имя одного из чиновников Херсонской области, готового биться за город до последнего
2022-10-27T07:30
2022-10-27T07:30
2022-10-27T07:30
новости
эксперт
освобождённые регионы украины
сво
чиновники
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Беспалов, по мнению медиаэксперта, - это яркий пример самомобилизованного чиновника. Он мог бы продолжать работать в своем городе, но человек изнутри устроен иначе. Оставаться в стороне от происходящего - выше его сил.Эти люди отправились в зону проведения СВО, никаких "кайфушек" они не ищут и не получат, потому что в России в этом плане "тоже своеобразное законодательство", добавил Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221020/1039965788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, освобождённые регионы украины, сво, чиновники
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал имя одного из чиновников Херсонской области, готового биться за город до последнего