"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца" - 27.10.2022 Украина.ру
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"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца" - 27.10.2022 Украина.ру
"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал имя одного из чиновников Херсонской области, готового биться за город до последнего
2022-10-27T07:30
2022-10-27T07:30
новости
эксперт
освобождённые регионы украины
сво
чиновники
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Беспалов, по мнению медиаэксперта, - это яркий пример самомобилизованного чиновника. Он мог бы продолжать работать в своем городе, но человек изнутри устроен иначе. Оставаться в стороне от происходящего - выше его сил.Эти люди отправились в зону проведения СВО, никаких "кайфушек" они не ищут и не получат, потому что в России в этом плане "тоже своеобразное законодательство", добавил Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, эксперт, освобождённые регионы украины, сво, чиновники
Новости, эксперт, освобождённые регионы Украины, СВО, чиновники

"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"

07:30 27.10.2022
 
© Роман ГнатюкХерсон билборд
Херсон билборд
© Роман Гнатюк
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал имя одного из чиновников Херсонской области, готового биться за город до последнего

В Херсонской области есть зампред правительства областного — Владимир Беспалов. Он из Калининграда приехал. Глубочайший человек, эрудит, автор книг, историк. Мы с ним разговаривали много, он говорит, что он уйдет последним, будет сражаться со всей этой нечистью.

Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Беспалов, по мнению медиаэксперта, - это яркий пример самомобилизованного чиновника. Он мог бы продолжать работать в своем городе, но человек изнутри устроен иначе. Оставаться в стороне от происходящего - выше его сил.
Эти люди отправились в зону проведения СВО, никаких "кайфушек" они не ищут и не получат, потому что в России в этом плане "тоже своеобразное законодательство", добавил Малькевич.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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20 октября, 17:52
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