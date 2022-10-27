Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона

"И второе, ну тут у меня вещественных доказательств нет, но то, что он так встревожен, это видно по его лицу и словам. При том, повторяет, что Россия во всём виновата, и там ничего не известно французскому правительству о том, что украинцы это готовят. Он всё-таки знает, что они это (провокацию с использованием "грязной бомбы" - Ред.) готовят. Конечно, не может этого признать, но знает, что это так", - заявил собеседник издания.