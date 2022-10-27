Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040158287.html
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона - 27.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, активно пытающийся предложить свои услуги в качестве главного переговорщика с Кремлем только за последние пару дней дважды призвал к диалогу и миру. С чем связана новая волна активности французского лидера в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T07:00
2022-10-27T07:00
новости
политолог
причина
украина
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/97/1033229783_0:0:3460:1947_1920x0_80_0_0_da1c81919a461729bcaf25cfefce6e84.jpg
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.По мнению Третьякова, активности Макрона есть как минимум две причины. Первая – попытка французского президента прикрыть неудачи в решении экономических проблем внутри своей страны некими успехами вовне.И поэтому, резюмировал политолог, Макрон пытается включить в решение проблемы хоть кого-то из мировых игроков, кто в силах повлиять на ситуацию. А Папа Римский, очевидно, к таковым относится.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/97/1033229783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d3d0db9610bdf170dda14ad54964e54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политолог, причина, украина, эммануэль макрон
Новости, политолог, причина, Украина, Эммануэль Макрон

Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона

07:00 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон, активно пытающийся предложить свои услуги в качестве главного переговорщика с Кремлем только за последние пару дней дважды призвал к диалогу и миру. С чем связана новая волна активности французского лидера в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.
По мнению Третьякова, активности Макрона есть как минимум две причины. Первая – попытка французского президента прикрыть неудачи в решении экономических проблем внутри своей страны некими успехами вовне.
"И второе, ну тут у меня вещественных доказательств нет, но то, что он так встревожен, это видно по его лицу и словам. При том, повторяет, что Россия во всём виновата, и там ничего не известно французскому правительству о том, что украинцы это готовят. Он всё-таки знает, что они это (провокацию с использованием "грязной бомбы" - Ред.) готовят. Конечно, не может этого признать, но знает, что это так", - заявил собеседник издания.
И поэтому, резюмировал политолог, Макрон пытается включить в решение проблемы хоть кого-то из мировых игроков, кто в силах повлиять на ситуацию. А Папа Римский, очевидно, к таковым относится.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виталий Третьяков
25 октября, 18:31
Папа римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" — Виталий Третьяков
 
НовостиполитологпричинаУкраинаЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова Байдена
08:58Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем
08:58Европа предприняла важные шаги, чтобы пережить зиму - Блинкен
08:56Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине
08:48Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым
08:44Цифровая интеграция: как новые территории входят в российский телекоммуникационный рынок
08:35Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся
08:30Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
08:25Переговорщики договариваются о переговорах. Когда станет возможен мир на Украине
08:24Стремоусов рассказал, куда переместили администрацию Херсонской области
08:11Бывший пленный рассказал о последствиях массированного удара по Киеву
08:00Физик объяснил, что именно должна проверить МАГАТЭ на Украине
07:57Стремоусов сказал, когда население сможет вернуться в Херсон
07:47Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
07:45"Певцы палачизма": медиаэксперт рассказал, какие журналисты востребованы на Украине
07:45Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме
07:32Бойцы ВСУ натравливали на пленных собаку - очевидец
07:30"Уйдут последними": Малькевич рассказал, кто из чиновников приехал в зону СВО "по зову сердца"
07:22МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях
07:15Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"
Лента новостейМолния