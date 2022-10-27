https://ukraina.ru/20221027/1040158287.html
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона - 27.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, активно пытающийся предложить свои услуги в качестве главного переговорщика с Кремлем только за последние пару дней дважды призвал к диалогу и миру. С чем связана новая волна активности французского лидера в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T07:00
2022-10-27T07:00
2022-10-27T07:00
новости
политолог
причина
украина
эммануэль макрон
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Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.По мнению Третьякова, активности Макрона есть как минимум две причины. Первая – попытка французского президента прикрыть неудачи в решении экономических проблем внутри своей страны некими успехами вовне.И поэтому, резюмировал политолог, Макрон пытается включить в решение проблемы хоть кого-то из мировых игроков, кто в силах повлиять на ситуацию. А Папа Римский, очевидно, к таковым относится.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, причина, украина, эммануэль макрон
Новости, политолог, причина, Украина, Эммануэль Макрон
Политолог назвал две главные причины украинской активности Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, активно пытающийся предложить свои услуги в качестве главного переговорщика с Кремлем только за последние пару дней дважды призвал к диалогу и миру. С чем связана новая волна активности французского лидера в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.
По мнению Третьякова, активности Макрона есть как минимум две причины. Первая – попытка французского президента прикрыть неудачи в решении экономических проблем внутри своей страны некими успехами вовне.
"И второе, ну тут у меня вещественных доказательств нет, но то, что он так встревожен, это видно по его лицу и словам. При том, повторяет, что Россия во всём виновата, и там ничего не известно французскому правительству о том, что украинцы это готовят. Он всё-таки знает, что они это (провокацию с использованием "грязной бомбы" - Ред.) готовят. Конечно, не может этого признать, но знает, что это так", - заявил собеседник издания.
И поэтому, резюмировал политолог, Макрон пытается включить в решение проблемы хоть кого-то из мировых игроков, кто в силах повлиять на ситуацию. А Папа Римский, очевидно, к таковым относится.
Полностью прочитать интервью можно здесь: