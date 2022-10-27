"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ - 27.10.2022 Украина.ру
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"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ - 27.10.2022 Украина.ру
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич признался изданию Украина.ру, что работает в условиях, угрожающих его жизни, также, как и многие его коллеги по перу
2022-10-27T06:30
2022-10-27T06:30
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Если сотрудник одного из СМИ в освобожденном регионе будет ранен, рассказывает медиаэксперт, он не получит денежную компенсацию. Такие механизмы не прописаны в профильном законодательстве.А если эта история будет связана с гражданином России, который сам приехал работать на освобожденные территории, то ситуация представляется еще более сложной.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221003/1039314291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, журналисты, эксперт, риски, жизнь, угрозы, украина, освобождённые регионы украины
Новости, журналисты, эксперт, риски, жизнь, угрозы, Украина, освобождённые регионы Украины

"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ

06:30 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич признался изданию Украина.ру, что работает в условиях, угрожающих его жизни, также, как и многие его коллеги по перу
Если сотрудник одного из СМИ в освобожденном регионе будет ранен, рассказывает медиаэксперт, он не получит денежную компенсацию. Такие механизмы не прописаны в профильном законодательстве.
А если эта история будет связана с гражданином России, который сам приехал работать на освобожденные территории, то ситуация представляется еще более сложной.
Это отдельная, очень важная история. Вот первый блок я рассказал — это журналисты, которые ежедневно рассказывают о том, чем живут освобожденные территории, рискуют, на самом деле, больше, чем военкоры. А защищены они в разы меньше.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
Окай Депрем интервью
3 октября, 13:58
Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
 
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