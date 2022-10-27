https://ukraina.ru/20221027/1040152424.html

"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ

"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ - 27.10.2022 Украина.ру

"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич признался изданию Украина.ру, что работает в условиях, угрожающих его жизни, также, как и многие его коллеги по перу

2022-10-27T06:30

2022-10-27T06:30

2022-10-27T06:30

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Если сотрудник одного из СМИ в освобожденном регионе будет ранен, рассказывает медиаэксперт, он не получит денежную компенсацию. Такие механизмы не прописаны в профильном законодательстве.А если эта история будет связана с гражданином России, который сам приехал работать на освобожденные территории, то ситуация представляется еще более сложной.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221003/1039314291.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналисты, эксперт, риски, жизнь, угрозы, украина, освобождённые регионы украины