https://ukraina.ru/20221027/1040152424.html
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ - 27.10.2022 Украина.ру
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич признался изданию Украина.ру, что работает в условиях, угрожающих его жизни, также, как и многие его коллеги по перу
2022-10-27T06:30
2022-10-27T06:30
2022-10-27T06:30
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Если сотрудник одного из СМИ в освобожденном регионе будет ранен, рассказывает медиаэксперт, он не получит денежную компенсацию. Такие механизмы не прописаны в профильном законодательстве.А если эта история будет связана с гражданином России, который сам приехал работать на освобожденные территории, то ситуация представляется еще более сложной.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221003/1039314291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналисты, эксперт, риски, жизнь, угрозы, украина, освобождённые регионы украины
Новости, журналисты, эксперт, риски, жизнь, угрозы, Украина, освобождённые регионы Украины
"Рискуют больше - защищены меньше": медиаэксперт рассказал о несовершенстве законодательства о СМИ
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич признался изданию Украина.ру, что работает в условиях, угрожающих его жизни, также, как и многие его коллеги по перу