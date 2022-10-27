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"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях - 27.10.2022 Украина.ру
"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что журналисты, работающие на освобожденных территориях не защищены от атак укрофашистов
2022-10-27T04:45
2022-10-27T04:45
2022-10-27T04:45
новости
журналисты
освобождённые регионы украины
россия
атаки
фашисты
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По его словам, российские военкоры, находящиеся на передовой, рассказывают об успехах ВС РФ, о реальной ситуации в зоне боевых действий, опровергают фейки, которые распространяют украинские пропагандисты.Но нельзя забывать о тех, кто работает на освобожденных территориях, считает Малькевич. Обычные журналисты Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также Харьковской области сейчас работают в изгнании. И этих людей в десять или даже в двадцать раз больше, чем российских военкоров.При этом, отмечает Малькевич, у них нет бронежилетов и касок, они не находятся на передовой, рядом с ними нет товарищей-бойцов, которые могут их прикрыть, защитить, утащить в блиндаж, в землянку и т. д.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналисты, освобождённые регионы украины, россия, атаки, фашисты
"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что журналисты, работающие на освобожденных территориях не защищены от атак укрофашистов
По его словам, российские военкоры, находящиеся на передовой, рассказывают об успехах ВС РФ, о реальной ситуации в зоне боевых действий, опровергают фейки, которые распространяют украинские пропагандисты.
Но нельзя забывать о тех, кто работает на освобожденных территориях, считает Малькевич. Обычные журналисты Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также Харьковской области сейчас работают в изгнании. И этих людей в десять или даже в двадцать раз больше, чем российских военкоров.
В Харьковской области рассказывают о том, как помогают беженцам. И эти люди не защищены от атак, от угроз со стороны укрофашистов.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
При этом, отмечает Малькевич, у них нет бронежилетов и касок, они не находятся на передовой, рядом с ними нет товарищей-бойцов, которые могут их прикрыть, защитить, утащить в блиндаж, в землянку и т. д.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте
на сайте Украина.ру.