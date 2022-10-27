https://ukraina.ru/20221027/1040150061.html

"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях

"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях - 27.10.2022 Украина.ру

"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что журналисты, работающие на освобожденных территориях не защищены от атак укрофашистов

2022-10-27T04:45

2022-10-27T04:45

2022-10-27T04:45

новости

журналисты

освобождённые регионы украины

россия

атаки

фашисты

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По его словам, российские военкоры, находящиеся на передовой, рассказывают об успехах ВС РФ, о реальной ситуации в зоне боевых действий, опровергают фейки, которые распространяют украинские пропагандисты.Но нельзя забывать о тех, кто работает на освобожденных территориях, считает Малькевич. Обычные журналисты Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также Харьковской области сейчас работают в изгнании. И этих людей в десять или даже в двадцать раз больше, чем российских военкоров.При этом, отмечает Малькевич, у них нет бронежилетов и касок, они не находятся на передовой, рядом с ними нет товарищей-бойцов, которые могут их прикрыть, защитить, утащить в блиндаж, в землянку и т. д.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html

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2022

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новости, журналисты, освобождённые регионы украины, россия, атаки, фашисты