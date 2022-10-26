Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"* - 26.10.2022 Украина.ру
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Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*
Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"* - 26.10.2022 Украина.ру
Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*
В Киеве прошло "торжественное" открытие улицы в честь "Героев полка "Азов"*. Видео опубликовали горожане 26 октября
2022-10-26T16:59
2022-10-26T16:59
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Настоящее название улицы в Оболонском районе украинской столицы – имени Маршала Малиновского.Одессит Родион Малиновский – дважды Герой Советского Союза, полководец Великой Отечественной войны, руководил освобождением Одессы.Улицу "новых героев" открывал лидер "Азова" Андрей Билецкий, пропагандировавший нацистские идеи задолго до Майдана 2014 года.Ранее Одесский горсовет принял решение о переименовании 96 улиц. Среди имен, которые хотят вычеркнуть из истории города: ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.В то же время имя Малиновского в Одессе решили оставить, так как он, по словам члена историко-топонимической комиссии горсовета Александра Бабича, "действительно защищал город".*Организация признана террористической в РФ
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Новости, Киев, Одесса, "Азов", улица

Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*

16:59 26.10.2022
 
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В Киеве прошло "торжественное" открытие улицы в честь "Героев полка "Азов"*. Видео опубликовали горожане 26 октября
Настоящее название улицы в Оболонском районе украинской столицы – имени Маршала Малиновского.
Одессит Родион Малиновский – дважды Герой Советского Союза, полководец Великой Отечественной войны, руководил освобождением Одессы.
Улицу "новых героев" открывал лидер "Азова" Андрей Билецкий, пропагандировавший нацистские идеи задолго до Майдана 2014 года.
Ранее Одесский горсовет принял решение о переименовании 96 улиц. Среди имен, которые хотят вычеркнуть из истории города: ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.
В то же время имя Малиновского в Одессе решили оставить, так как он, по словам члена историко-топонимической комиссии горсовета Александра Бабича, "действительно защищал город".
*Организация признана террористической в РФ
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
23 октября, 10:04
"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в МариуполеБоевики батальона "Азов"* рассказали как прикрывались мирными жителями, удерживая металлургический комбинат "Азовсталь" и расстреливали местных жителей. Видео опубликовано 23 октября РИА Новости
 
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17:35Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
17:17Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
16:59Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*
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