https://ukraina.ru/20221026/1040167278.html

Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*

Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"* - 26.10.2022 Украина.ру

Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*

В Киеве прошло "торжественное" открытие улицы в честь "Героев полка "Азов"*. Видео опубликовали горожане 26 октября

2022-10-26T16:59

2022-10-26T16:59

2022-10-26T16:59

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Настоящее название улицы в Оболонском районе украинской столицы – имени Маршала Малиновского.Одессит Родион Малиновский – дважды Герой Советского Союза, полководец Великой Отечественной войны, руководил освобождением Одессы.Улицу "новых героев" открывал лидер "Азова" Андрей Билецкий, пропагандировавший нацистские идеи задолго до Майдана 2014 года.Ранее Одесский горсовет принял решение о переименовании 96 улиц. Среди имен, которые хотят вычеркнуть из истории города: ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.В то же время имя Малиновского в Одессе решили оставить, так как он, по словам члена историко-топонимической комиссии горсовета Александра Бабича, "действительно защищал город".*Организация признана террористической в РФ

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