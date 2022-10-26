https://ukraina.ru/20221026/1040160941.html

Как бизнес и украинцы реагирует на отключение света

Как бизнес и украинцы реагирует на отключение света - 26.10.2022 Украина.ру

Как бизнес и украинцы реагирует на отключение света

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T15:30

2022-10-26T15:30

2022-10-26T15:30

виктория титова

эксклюзив

электричество

перебои

украина

бизнес

украинцы

электроснабжение

соцсети

отключение электричества

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Перебои с электроснабжением, которые не предсказуемы и непрозрачны, раздражают украинских граждан и убивают бизнес. Об этом стали откровенно писать в своих соцсетях граждане. Представители ахметовского ДТЭК, который отвечает за веерные отключения, обвинили недовольных "в работе на врага". В сетях появились даже мэмы на тему названия приложения, которое информирует о графике отключения – Yasno. Его предлагают переименовать в NeYasno с приставкой нецензурного характера.Экономист Андрей Блинов объяснил почему, гражданам ничего не ясно и зрада здесь ни при чем: "По электроотключениям.1. Их характер - не веерные, а аварийные отключения. Графики не соблюдаются и пока существуют для галочки, хотя энергокомпании обещают, что отключения буквально с сегодняшнего дня станут более предсказуемы и равномерны.2. Отключений избежать не удастся. И ситуация в последующие месяцы станет ещё суровее. Именно потому важен веер, чтобы люди заранее знали, до какого времени приготовить обед, сходить в душ, когда не садиться в лифт.3. Это знание также поможет интернет-провайдерам, коммунальщикам и главам ОСМД правильно настраивать реле, автоматизированные и компьютерные системы, заранее отключать насосы, лифты. Вопросы бытовой безопасности, между прочим. И огромных непродуктивных сил на устранение микроаварий (иногда, увы, не микро). Например, лифтёры по Киеву бросили профилактические работы, т.к. все усилия уходят на героическое вызволение людей из кабин.4. Наиболее вероятно принудительное обесточивание, когда начинается новый час, т.е. на часах около 00 минут.5. То, что публичные пространства у некоторых органов власти куда светлее, чем иные - ничего в этом плохого. Пусть хоть где-то будут светлые улицы и площади. Но светлая одежда и светоотражающие элементы теперь стают обязательными даже в городах: статистика ДТП с началом полномасштабной войны не стала лучше.6. Всё это не отменяет умных советов о запасах свечей, зарядке пауербанков, помощи фронту и гуманитарному тылу, рациональной финансовой обороне, гибких графиках работы. Если они таки умные.7. Предлагаю бренд YASNO пока именовать NeYASNO."Политический эксперт Дмитрий Корнейчук намекает на другие, не военные причины отключения: "Одного отключения в день по 4 часа "кукловодам" оказалось мало. Решили отключать два раза по 4 часа. А то украинцы оказались согласны "держать энергетический фронт" и затянуть пояса.И это при том, что никаких новых попаданий в объекты энергетики не было.Все идёт по плану… Обратите внимание, как синхронно работают "кукловоды".Как только начались воспитательные "веерные отключения", сразу перестали лететь ракеты и дроны. Ведь нельзя отвлекать от главного информповода.Не, это просто совпадение…А заметили, что чем больше украинцы экономят свет, тем чаще, на дольше и все в большем количестве областей его отключают?Никого в этом ничего не смущает?"Журналист Виктория Светлова написала о том, что бизнесу очень туго приходиться в условиях непредсказуемого обесточивания: "Хаотические отключения света добивают бизнес, от производственного до малого. Наблюдаю за мучениями небольшого женского спортклуба в моем районе. Каждый вечер в чате: есть свет/нет света? Как в такой ситуации покупать абонемент? На днях была в парикмахерской. Подвальное помещение. Сижу с краской на голове и молюсь - хоть бы свет не отключили. Парикмахер успокаивает: ну смыть то мы смоем, но придётся идти с мокрой головой (хорошо хоть не зима). Мастер маникюра снова вынуждена отменить мой визит: без электричества маникюр не сделать. Только не надо комментариев типа - в стране война, а вам то спорт, то маникюр. Этот спорт и маникюр позволяет большому количеству людей кормить свои семьи и глобально поддерживает на плаву нашу экономику. А айтишники? Зарубежного заказчика (да и не зарубежного) не волнует, что у тебя нет света и интернета. Раз-два-три он отнесётся с пониманием, но работа должна быть сделана, и в следующий раз ее получит специалист из другой страны. Не знаю, конечно, возможно ли технически соблюдать графики отключения света, но если бы они соблюдались, бизнес мог бы планировать работу и уменьшить убытки, а все мы - хоть как-то настроить свою жизнь".Общественный деятель Дмитрий Спивак возмущен как простой потребитель:"НАХРЕНА НУЖНЫ ГРАФИКИ, Если они не соблюдаются? Отключения идут в "произвольном режиме". Это означает, когда кому вздумается. И никого не интересует, что людям надо как то планировать свою жизнь и решать свои бытовые проблемы…Неужели трудно разработать чёткий график по районам и отключать э/э по расписанию?Это ж не военная тайна…"

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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