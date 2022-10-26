https://ukraina.ru/20221026/1040152559.html

"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО

"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО - 26.10.2022 Украина.ру

"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру о значении введенного им термина "самомобилизованные граждане"

2022-10-26T14:47

2022-10-26T14:47

2022-10-26T14:47

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Людей, которые отправляются в зону боевых действий для того, чтобы помогать восстанавливать разрушенные территории, эксперт называет "самомобилизованными". По его мнению, такие граждане добровольно рискуют своей жизнью каждый день.Таких людей десятки, добавляет эксперт. И речь не только о журналистах, но и об учителях, врачах и даже о чиновниках. Их работа сопровождается огромным количеством рисков: диверсанты, угрозы, преследования и многое-многое другое. У людей этих есть внутренний огонь, который толкает их на это, уверен Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220930/1039239281.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, освобождённые регионы украины, украина, угрозы, жизнь, покушение, преследования