https://ukraina.ru/20221026/1040152559.html
"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО
"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО - 26.10.2022 Украина.ру
"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру о значении введенного им термина "самомобилизованные граждане"
2022-10-26T14:47
2022-10-26T14:47
2022-10-26T14:47
новости
освобождённые регионы украины
украина
угрозы
жизнь
покушение
преследования
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Людей, которые отправляются в зону боевых действий для того, чтобы помогать восстанавливать разрушенные территории, эксперт называет "самомобилизованными". По его мнению, такие граждане добровольно рискуют своей жизнью каждый день.Таких людей десятки, добавляет эксперт. И речь не только о журналистах, но и об учителях, врачах и даже о чиновниках. Их работа сопровождается огромным количеством рисков: диверсанты, угрозы, преследования и многое-многое другое. У людей этих есть внутренний огонь, который толкает их на это, уверен Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220930/1039239281.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, освобождённые регионы украины, украина, угрозы, жизнь, покушение, преследования
Новости, освобождённые регионы Украины, Украина, угрозы, жизнь, покушение, преследования
"Внутренний огонь": Малькевич рассказал, что толкает обычных граждан на работу в зоне СВО
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру о значении введенного им термина "самомобилизованные граждане"
Людей, которые отправляются в зону боевых действий для того, чтобы помогать восстанавливать разрушенные территории, эксперт называет "самомобилизованными". По его мнению, такие граждане добровольно рискуют своей жизнью каждый день.
Это такой термин, который я ввел, это же еще до частичной мобилизации произошло. Это когда люди самостоятельно приняли решение отправиться туда, где трудно, туда, где тяжело, то есть на освобожденные территории, на передовую в прямом и переносном смысле — на передовую информационного фронта.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Таких людей десятки, добавляет эксперт. И речь не только о журналистах, но и об учителях, врачах и даже о чиновниках.
Представьте себе — жил-был человек, работал председателем комитета регионального какого-то министерства, вице-губернатором в каком-нибудь небольшом тихом, спокойном регионе нашей страны. И вдруг — бабах, он становится заместителем председателя правительства на этих землях.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Их работа сопровождается огромным количеством рисков: диверсанты, угрозы, преследования и многое-многое другое. У людей этих есть внутренний огонь, который толкает их на это, уверен Малькевич.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте
на сайте Украина.ру.