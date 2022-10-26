Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников - 26.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников - 26.10.2022 Украина.ру
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK
2022-10-26T12:33
2022-10-26T12:33
новости
резников
алексей резников
юг украины
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_8d3c0a41cc923e9c1b1f56d7d3b11346.jpg
По его мнению, ВСУ смогут продвинуться вперед на этом участке к началу зимы, однако операция идет не в том темпе, в котором планировалась.Также Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.В свою очередь замглавы врио Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что Херсонскую область сдавать не собираются, и ВС РФ оттуда не выйдут.Кроме того, он снова акцентировал внимании на скором освобождении Николаева и Одессы.
https://ukraina.ru/20221024/1040065934.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b50f71733e7fd78ed2c21618325660e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, резников, алексей резников, юг украины, херсон, херсонская область
Новости, Резников, Алексей Резников, юг Украины, Херсон, Херсонская область

Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников

12:33 26.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
Читать в
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK
По его мнению, ВСУ смогут продвинуться вперед на этом участке к началу зимы, однако операция идет не в том темпе, в котором планировалась.
Также Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.
В свою очередь замглавы врио Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что Херсонскую область сдавать не собираются, и ВС РФ оттуда не выйдут.
Кроме того, он снова акцентировал внимании на скором освобождении Николаева и Одессы.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 10:01
В Херсоне начали формирование теробороныВоенно-гражданская администрация Херсонской области объявила о формировании в областном центре территориальной обороны. Об этом говорится 24 октября в официальном сообщении в Telegram-канале администрации
 
НовостиРезниковАлексей Резниковюг УкраиныХерсонХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Геннадий Онищенко: кто он
14:10Хитрость торговой сети Zara привела в бешенство власти Украины
14:03Россия сорвала план Украины по "грязной бомбе". Но провокация на этом не закончена
13:51Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне
13:42Сергей Михеев: Если надо заразить всю Украину радиацией, американцы на это пойдут
13:39Всё для Победы: русские женщины вяжут тёплые носки и шапки для мобилизованных бойцов
13:04В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ
12:40"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским
12:33Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
12:23Закат украинского Bayraktar'а
12:19Малькевич рассказал, как Украина объявила охоту на журналистов на освобожденных территориях
12:14Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии
12:05Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
12:00Отключение света, обстрелы Донбасса, расправа над диверсантами. Главное на Украине на 12:00 26 октября
11:32В Херсонской области задержан диверсант – МВД
11:17Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий
10:43"Не провоцируйте нас": белорусские военные обратились к ВСУ
10:30"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
10:08Володин заявил о потере Украиной государственности
10:05"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
Лента новостейМолния