https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html

Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников

Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников - 26.10.2022 Украина.ру

Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK

2022-10-26T12:33

2022-10-26T12:33

2022-10-26T12:33

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По его мнению, ВСУ смогут продвинуться вперед на этом участке к началу зимы, однако операция идет не в том темпе, в котором планировалась.Также Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.В свою очередь замглавы врио Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что Херсонскую область сдавать не собираются, и ВС РФ оттуда не выйдут.Кроме того, он снова акцентировал внимании на скором освобождении Николаева и Одессы.

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новости, резников, алексей резников, юг украины, херсон, херсонская область