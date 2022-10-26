https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников - 26.10.2022 Украина.ру
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK
2022-10-26T12:33
2022-10-26T12:33
2022-10-26T12:33
новости
резников
алексей резников
юг украины
херсон
херсонская область
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По его мнению, ВСУ смогут продвинуться вперед на этом участке к началу зимы, однако операция идет не в том темпе, в котором планировалась.Также Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.В свою очередь замглавы врио Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что Херсонскую область сдавать не собираются, и ВС РФ оттуда не выйдут.Кроме того, он снова акцентировал внимании на скором освобождении Николаева и Одессы.
https://ukraina.ru/20221024/1040065934.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Резников, Алексей Резников, юг Украины, Херсон, Херсонская область
Наступление ВСУ на юге замедлилось – Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK