https://ukraina.ru/20221026/1040150967.html

Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии

Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии - 26.10.2022 Украина.ру

Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии

Директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который находится под следствием, формально выполнял заказы предприятия, которые реализуются под полным контролем экспортной госкомиссии, где представлены все структуры безопасности Украины

2022-10-26T12:14

2022-10-26T12:14

2022-10-26T12:14

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мотор сич

богуслаев

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вертолеты

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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.Организовать схему переправы военной продукции (двигатели для вертолетов Ми-8 "Сапсан", К-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник") через подставные фирмы без участия госструктур Бугуслаев не мог, считают эксперты.В зале суда Богуслаев своей вины не признал, "я генеральный конструктор, по решению правительства, 20 лет. Главный конструктор по модернизации и созданию вертолетов. Моя задача делать вертолеты, которые воюют сейчас", сказал он в зале суда.В свою очередь, летом 2022 года, глава госслужбы экспортного контроля Украины Александр Павличенко сообщал, что оружие не идет на экспорт без соблюдения "двух аргументов" - если украинская армия нуждается в этом вооружении и при наличие определенной экспортной лицензии, которое выдаются комиссией.

https://ukraina.ru/20221023/1040045901.html

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новости, мотор сич, богуслаев, следствие, вертолеты