Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии - 26.10.2022 Украина.ру
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Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии
Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии - 26.10.2022 Украина.ру
Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии
Директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который находится под следствием, формально выполнял заказы предприятия, которые реализуются под полным контролем экспортной госкомиссии, где представлены все структуры безопасности Украины
2022-10-26T12:14
2022-10-26T12:14
новости
мотор сич
богуслаев
следствие
вертолеты
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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.Организовать схему переправы военной продукции (двигатели для вертолетов Ми-8 "Сапсан", К-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник") через подставные фирмы без участия госструктур Бугуслаев не мог, считают эксперты.В зале суда Богуслаев своей вины не признал, "я генеральный конструктор, по решению правительства, 20 лет. Главный конструктор по модернизации и созданию вертолетов. Моя задача делать вертолеты, которые воюют сейчас", сказал он в зале суда.В свою очередь, летом 2022 года, глава госслужбы экспортного контроля Украины Александр Павличенко сообщал, что оружие не идет на экспорт без соблюдения "двух аргументов" - если украинская армия нуждается в этом вооружении и при наличие определенной экспортной лицензии, которое выдаются комиссией.
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новости, мотор сич, богуслаев, следствие, вертолеты
Новости, мотор сич, Богуслаев, следствие, вертолеты

Руководитель "Мотор Сич", находящийся под следствием, действовал под контролем госкомиссии

12:14 26.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который находится под следствием, формально выполнял заказы предприятия, которые реализуются под полным контролем экспортной госкомиссии, где представлены все структуры безопасности Украины
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.
Организовать схему переправы военной продукции (двигатели для вертолетов Ми-8 "Сапсан", К-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник") через подставные фирмы без участия госструктур Бугуслаев не мог, считают эксперты.

"Богуслаев – это всего лишь формальная личность по реализации контракта. Но он не был тем, кто принимал решение по этим контрактам. Под каждым из этих контрактов есть подпись всех членов государственной комиссии с экспортного контроля. Такая номенклатура продукции может покинуть границы Украины только с разрешения государственной комиссии по вопросам экспортного контроля до которой входят представители всех структур безопасности государства", - заявил дипломат Роман Безсмертный в эфире "Пятого" телеканала.

В зале суда Богуслаев своей вины не признал, "я генеральный конструктор, по решению правительства, 20 лет. Главный конструктор по модернизации и созданию вертолетов. Моя задача делать вертолеты, которые воюют сейчас", сказал он в зале суда.
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В свою очередь, летом 2022 года, глава госслужбы экспортного контроля Украины Александр Павличенко сообщал, что оружие не идет на экспорт без соблюдения "двух аргументов" - если украинская армия нуждается в этом вооружении и при наличие определенной экспортной лицензии, которое выдаются комиссией.

"Лицензия выдается – отсутствие потребности вооруженных сил Украины в этом товаре и 100% убежденность, что те или иные товары военного назначения не будут реэкспортировано в страны, в отношении которых международными организациями установлено эмбарго или нашим национальным законодательством установлен запрет", - приводит телеканал слава госслужбы экспортного контроля Украины Александр Павличенко

 
Новостимотор сичБогуслаевследствиевертолеты
 
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