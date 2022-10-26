"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине - 26.10.2022 Украина.ру
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"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине - 26.10.2022 Украина.ру
"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik 26 октября дала характеристику решению членов Конгресса США отозвать письмо Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией
2022-10-26T10:30
2022-10-26T10:30
новости
мария захарова
мид рф
демократия
сша
джо байден
украина
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В понедельник, 24 октября сообщалось, что группа конгрессменов направила письмо в администрацию президента США с просьбой начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине.Однако на следующий день стало известно, что письмо было отозвано. Об этом сообщила инициатор этого обращения Прамила Джайпал. По ее словам, послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но только в понедельник было предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.Захарова назвала такое решение "виражами демократии".Белый дом ранее заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия Киева, который считает такой диалог несвоевременным.
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новости, мария захарова, мид рф, демократия, сша, джо байден, украина
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, демократия, США, Джо Байден, Украина

"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине

10:30 26.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik 26 октября дала характеристику решению членов Конгресса США отозвать письмо Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией
В понедельник, 24 октября сообщалось, что группа конгрессменов направила письмо в администрацию президента США с просьбой начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине.
Однако на следующий день стало известно, что письмо было отозвано. Об этом сообщила инициатор этого обращения Прамила Джайпал. По ее словам, послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но только в понедельник было предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.
Захарова назвала такое решение "виражами демократии".
Белый дом ранее заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия Киева, который считает такой диалог несвоевременным.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 17:26
Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФдемократияСШАДжо БайденУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
10:30"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
10:08Володин заявил о потере Украиной государственности
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