https://ukraina.ru/20221026/1040142506.html

Украинскую "бомбу-грязнулю" пока тормознули. Совбез ООН поставлен в известность

Украинскую "бомбу-грязнулю" пока тормознули. Совбез ООН поставлен в известность - 26.10.2022 Украина.ру

Украинскую "бомбу-грязнулю" пока тормознули. Совбез ООН поставлен в известность

Автор: Владимир Скачко Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T09:49

2022-10-26T09:49

2022-10-26T10:41

эксклюзив

украина

ядерное оружие

совет безопасности оон

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Автор: Владимир СкачкоСовбез ООН в закрытом режиме рассмотрел все данные России об изготовлении Украиной «грязной» ядерной бомбы с целью добиться «победы над агрессором любой ценой». И это пока, собственно, все, что известно об этой проблематике на уровне ООН: Россия говорила — ей внимали.О российских сведениях о «грязных бомбах» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Мы поделились с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности». А накануне его шеф, постпред России в ООН Василий Небензя в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу не только запросил рассмотрение указанного вопроса на Совбезе Объединенных Наций, но и заявил, что Москва расценит возможное применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. А также призвал генсека «сделать все возможное, чтобы не допустить осуществления этого преступного плана», деталями которого он поделился. Потому что Минобороны России в тот же день детально, подробно и доказательно рассказало, что и как готовит Киев в плане «грязного» ядерного оружия. Или бомбу мастырит с использованием ядерных отходов, которых на Украине — пруд пруди. Или, например, Запорожскую АЭС хочет использовать в таком качестве.К примеру, на Восточном горно-обогатительном комбинате в городе Желтые Воды Днепропетровской области, где еще со времен СССР ведется промышленная добыча и обогащение урана для нужд украинской энергетики, таких отходов полно. А также на Приднепровском химзаводе в Днепродзержинске, где уже почти 70 лет производят урановые соли и технологические растворы из шлаков, получаемых при выплавке уранжелезосодержащих руд, собрав в местных хвостохранилищах, только по подтвержденным данным, порядка 40 млн тонн твердых радиоактивных отходов.Есть чем пичкать бомбочку в киевском Институте ядерных исследований при Академии наук (там совершенно спокойно функционирует реактор ВВР-М — пучковый водо-водяной, бассейнового типа). И в Харькове в физико-техническом институте с советских времен работает, принимавшем участие в таких проектах, как создание термоядерной установки «Ураган». Никто на Украине и не скрывал же, что оба предприятия все эти годы продолжали исследования поведения радиоактивных материалов и изотопов.Известно также, что по Запорожской АЭС военные Украины нанесли 29 ударов с использованием всевозможных артиллерийских систем, еще десять раз станция подвергалась обстрелам при помощи беспилотников. А в районе АЭС четырежды высаживались украинские речные десанты, которые с потерями спускались в преисподнюю Росгвардией, на которой и лежи сегодня защита и оборона самой мощной атомной электростанции Европы. И ведь при этом Украина утверждала и утверждает, что это Россия сама обстреливает свою АЭС, чтобы «насолить».Все это было повторено и в ООН, и как пошептало – и Киев устами президента Украины Владимира Зеленского, и все его западные кураторы, хозяева и заказчики в один голос заявили, что или Россия зря беспокоится, потому что у Киева таких планов нет, а это наоборот – Москва вынашивает коварные планы развязать войну тактическим ядерным оружием (ТЯО) и вогнать демократию на берегах Днепра в неприличное состояние.Если бы это не было так грустно, то смешно смотрелись, например, главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен которые как-то дружно и почти одинаковыми словами говорили: их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории, потому что Киев – на стороне демократии, а Москва – нет. А потом "ребят" поддержал и президент США Джо Байден, который на время вырвался из объятий ласковой деменции и заявил, что применение Россией ядерного оружия "было бы ошибкой".Не, прикольно было. Кто-то же вывел Байдена из состояния сумеречного поиска выхода в саду Белого дома до такой степени, что он исторг из себя: "Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка".Но все по-прежнему зыбко. Никто, увы, не сможет стопроцентно утверждать, что проблематика украинской "грязной бомбы" снята с повестки дня навсегда. Или хотя бы надолго, до следующего обострения в Киеве или в Вашингтоне, где тоже хотят "грязно-ядерной" провокацией повлиять на Россию и заставить мировое сообщество содрогнуться в ужасе от перспективы ядерной войны и потребовать от Москвы мира в Украине. Или хотя бы перемирия – это ведь главная цель последних манипуляций коллективного Запада на оси Москва – Киев – НАТО.Зато можно утверждать, что пыл не так Киева, как Вашингтона (с Лондоном и Парижем, разумеется, куда ж без них?) охладило уведомление России об учениях ядерных сил под, как мне кажется, красноречивым названием "Гром". Представитель Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга для СМИ 26 октября 2022 года сообщил, что США получили от России такое уведомление. "США были уведомлены... В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарантной", — кисло-вежливо отметил пентагоновец. Традиционно заметив для поддержки духа соотечественников, что американское военное ведомство расценивает учения "Гром" ежегодным и рутинным мероприятием, но все равно планирует отслеживать их проведение.А как же не отслеживать, если удар нескольких российских "Посейдонов" с другими "сюрпризами возмездия" по восточному или по западному побережьям "града на холме" оставят от Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско одни воспоминания. Так утверждают российские военные и ученые. Но что самое удивительно – американские коллеги им верят…И вообще: изучая реакцию западных политиков, специалистов, экспертов на весь этот крайний скандал с возможной "грязной" ядерной войной трудно отделаться от двух выводов.Во-первых, чем больше западные пропагандисты-громкоговорители и спецы-обозреватели вкупе с политиками, дипломатами и военными опровергали свою причастность к накачиванию Киева идеей удара по России "грязной бомбой", тем очевиднее становилась их прямая причастность к этому делу. Слишком уж много они опровергали из того, чего не могли знать из секретов "бомбы-грязнули". А они знали, потому что сами бомбу и мастырили чуткими руками безответственных киевских патриотов-дебилов, которым все равно, что взрывать. Точнее – за что заплатят, то и взорвут. Сейчас им, по ходу, дали команду "отбой", они и затихарились. Не время. До следующей готовности.Во-вторых, трудно отделаться от мысли, что все эти политики первой волны (Урсулы фон дер Ляйен, Йенсы Столтенберги, Жозепы Боррели, Шарли Мишели, Олафы Шольцы, Эмманюэли Макроны, Анналены Бербок. Лизы Трасс вкупе с Риши Сунаками и даже самим Джо Байденом) – это всего лишь игроки прикрытия. Актеры-симулякры. Не очень умные, шумные и в разной степени компетентные или хотя бы могущие создать видимость умных.Они для того и призваны на свою "работу", чтобы, изображая дурачков и дурочек, создавать видимость слабости коллективного Запада, его общей неадекватности и неспособности адекватно воспринимать и оценивать действительность и принимать правильные решения.А на самом деле все эти политики-симулякры – всего лишь примитивнейшие куклы бибабо, состоящие из головы и платья и в виде перчатки надетые на железные пальцы настоящих, подлинных хозяев западной жизни, которые и диктуют ему правила игры. Сейчас Запада перегруппирует силы и собирается с этими силами и ресурсами. И ему выгодно, чтобы указанная шумная политическая мешпуха создавала отвлекающий эффект слабости и нерасторопности, рождала иллюзию слабости и тем самым отвлекала и убаюкивала внимание противников. Той же России или Китая, где с ужасом и интересом наблюдают за деградацией и упадком правящего политического класса Запада практически во всех ведущих его странах, понимая, что там не то что не с кем говорить, там плюнуть не на кого.А это – всего лишь обманка-отвлекалочка, за которой работают так называемые "глубинные государства", которые все понимают и все знают. Вот представители их, кажется, сегодня и тормознули украинскую "бомбу-грязнулю" и ее тупое использование неонацистским режимом Зеленского в своих дурацких интересах.Есть и третий момент – эффект неожиданности из-за человеческого фактора. Тот же Зеленский может стать непредсказуемой опасностью, если захочет изобразить из себя "ядерного Нерона", который "красиво умирает", когда Рим горит. Вот что в таких случаях делать и что предпринять, если времени будет в обрез?Но и тут, правда, есть нюансы от "дип стейта": Зеленский не настолько умен, чтобы знать, кто такой Нерон и почему он должен жечь столицу Италии, декламируя стихи, а охраняют его не украинцы, а британцы, и охрана эта уже дано выполняет функцию не только конвоя, но и, не исключено, успокоителя…P.S. Из статьи в РИА "Новости" (Автор - Сергей Савчук) о разнице между обычной и "грязной" ядерными бомбами – полезно помнить: "Имея радиоактивную начинку, "грязная бомба" при этом кардинально отличается от войсковых атомных боеприпасов по механике своего действия. В последних инициирующий заряд взрывчатого вещества запускает цепную реакцию деления атомного ядра, что в комплексе вызывает и разрушительный механический удар воздушной массы, и сильнейшие электромагнитные возмущения, способные вывести из строя электронику, и последующее заражение территории радиоактивными продуктами полураспада. В результате подрыва штатного ядерного боеприпаса формируются изотопы стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181, которые проникают в почву, воду и организм человека, вызывая при крупных дозах лучевую болезнь, а при более слабом воздействии они становятся причиной тяжелых заболеваний крови и костного мозга.Малоизвестная особенность заключается в том, что основная часть вышеупомянутых изотопов имеет довольно непродолжительный период полураспада и уже буквально через пять-десять лет подвергшуюся удару территорию можно вновь заселять. В качестве примера можно привести все те же Хиросиму и Нагасаки: жители вернулись и начали восстанавливать свои города уже через четыре года после американского удара.Создание классической ядерной бомбы чрезвычайно трудо-, науко- и ресурсозатратно. Даже сегодня лишь очень немногие государства вышли на тот уровень научно-технического потенциала, который позволяет обогащать уран до оружейного состояния, а также изготавливать тактические и стратегические средства доставки. Страны, обладающие ядерным оружием, чутко стерегут свои атомные секреты и всячески, с поразительным единодушием, душат любые попытки расширения списка. Впрочем, это не помешало той же КНДР разработать и реализовать собственную ядерную программу.В свою очередь, "грязная" атомная бомба чрезвычайно привлекательна для слабых или регрессирующих стран, как, например, Украина, именно тем, что не требует наличия мощного научно-производственного кластера. Достаточно лишь иметь некоторый запас радиационных материалов или отходов и относительно примитивное средство доставки, скажем, аналог противокорабельной ракеты. В данном случае боевая часть ракеты или артиллерийского снаряда применяется не для запуска цепной реакции деления, а исключительно для распыления и максимального разноса опасных веществ. Хоть и предельно примитивный, данный метод позволяет использовать неограниченную номенклатуру радиоактивных элементов, включая те, чей период полураспада исчисляется сотнями и даже тысячами лет.То есть территория, над которой будет взорван боеприпас с контейнером, заполненным условным ураном, будет гарантированно заражена на многие поколения вперед. И почвы, и водоносные слои, и растительный покров. Потому на применение подобной бомбы может пойти только тот, кто либо до слепоты ненавидит своего противника, либо готов на любые жертвы, включая потерю собственных территорий и здоровья граждан.В случае с Украиной оба условия сошлись в одной точке пространства и времени". Конец цитаты.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221024/1040079477.html

https://ukraina.ru/20221026/1040121735.html

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2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, украина, ядерное оружие, совет безопасности оон