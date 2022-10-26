https://ukraina.ru/20221026/1040140700.html
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву - 26.10.2022 Украина.ру
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
Европейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль
2022-10-26T08:19
2022-10-26T08:19
2022-10-26T08:21
новости
польша
спецоперация
военная помощь
запад
германия
франция
энергокризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp
Он указал, что боевые действия на Украине продолжаются из-за продолжающейся помощи западных правительств киевскому режиму, но энергетический кризис может изменить эту ситуацию.Он добавил, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отвернуться от событий на Украине, поскольку "там десятилетиями длится благополучие".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ukraina.ru/20220917/1038822753.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_548:0:3277:2047_1920x0_80_0_0_0c9960e720ead5efe297c42136640607.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, спецоперация, военная помощь, запад, германия, франция, энергокризис
Новости, Польша, Спецоперация, военная помощь, Запад, Германия, Франция, энергокризис
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
08:19 26.10.2022 (обновлено: 08:21 26.10.2022)
Европейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль