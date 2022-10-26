В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву - 26.10.2022 Украина.ру
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В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву - 26.10.2022 Украина.ру
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
Европейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль
2022-10-26T08:19
2022-10-26T08:21
новости
польша
спецоперация
военная помощь
запад
германия
франция
энергокризис
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Он указал, что боевые действия на Украине продолжаются из-за продолжающейся помощи западных правительств киевскому режиму, но энергетический кризис может изменить эту ситуацию.Он добавил, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отвернуться от событий на Украине, поскольку "там десятилетиями длится благополучие".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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новости, польша, спецоперация, военная помощь, запад, германия, франция, энергокризис
Новости, Польша, Спецоперация, военная помощь, Запад, Германия, Франция, энергокризис

В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву

08:19 26.10.2022 (обновлено: 08:21 26.10.2022)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Европейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль
Он указал, что боевые действия на Украине продолжаются из-за продолжающейся помощи западных правительств киевскому режиму, но энергетический кризис может изменить эту ситуацию.

Если температура в квартирах в Берлине и Париже станет низкой, много чего может произойти. Понижение на два-три градуса может привести к тому, что Западу будет уже не до политики [Владимира] Путина

Павел Коваль
Депутат Сейма
Он добавил, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отвернуться от событий на Украине, поскольку "там десятилетиями длится благополучие".
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 10:13
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военныхФранция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
 
НовостиПольшаСпецоперациявоенная помощьЗападГерманияФранцияэнергокризис
 
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