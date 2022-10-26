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В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву

В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву - 26.10.2022 Украина.ру

В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву

Европейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль

2022-10-26T08:19

2022-10-26T08:19

2022-10-26T08:21

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Он указал, что боевые действия на Украине продолжаются из-за продолжающейся помощи западных правительств киевскому режиму, но энергетический кризис может изменить эту ситуацию.Он добавил, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отвернуться от событий на Украине, поскольку "там десятилетиями длится благополучие".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

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новости, польша, спецоперация, военная помощь, запад, германия, франция, энергокризис