https://ukraina.ru/20221026/1040121623.html
"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"
"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу" - 26.10.2022 Украина.ру
"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"
Провокация с использованием грязной бомбы со стороны киевского режима может осуществиться, потому что подходящее место для ее изготовления у Киева есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-26T04:38
2022-10-26T04:38
2022-10-26T04:38
новости
юрий кнутов
украина
бомба
днепропетровская область
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Также, уверен он, сейчас должна действовать и Россия, если, конечно, не будет внятных подтверждений, что Киев прекратил все работы в этом направлении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, украина, бомба, днепропетровская область
"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"
Провокация с использованием грязной бомбы со стороны киевского режима может осуществиться, потому что подходящее место для ее изготовления у Киева есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Эта тема снова всплывет, потому что цеха горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где можно произвести эту бомбу, функционируют. Мы должны быть готовы ко второму этапу этой провокации. В этой связи мы должны брать пример с Израиля. Как только у Израиля есть подозрения, что его арабские соседи могут изготовить ядерное оружие, он сразу наносит мощнейший бомбовый удар по этому центру, полностью его разрушая", - заявил Кнутов.
Также, уверен он, сейчас должна действовать и Россия, если, конечно, не будет внятных подтверждений, что Киев прекратил все работы в этом направлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать здесь: