https://ukraina.ru/20221026/1040121623.html

"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"

"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу" - 26.10.2022 Украина.ру

"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"

Провокация с использованием грязной бомбы со стороны киевского режима может осуществиться, потому что подходящее место для ее изготовления у Киева есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-26T04:38

2022-10-26T04:38

2022-10-26T04:38

новости

юрий кнутов

украина

бомба

днепропетровская область

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Также, уверен он, сейчас должна действовать и Россия, если, конечно, не будет внятных подтверждений, что Киев прекратил все работы в этом направлении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, украина, бомба, днепропетровская область