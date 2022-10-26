Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ
Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ
Телеканал CBS News сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях. Эти силы могут быть использованы в том числе на Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-26T04:23
2022-10-26T04:23
новости
военный эксперт
сша
бомба
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040121360.jpg?1666747384
Разговоры о грязной бомбе создают новый расклад сил: Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, после сего американские войска смогут войти на украинскую территорию под видом защиты населения."США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ", - резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военный эксперт, сша, бомба, всу
Новости, военный эксперт, США, бомба, ВСУ

Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ

04:23 26.10.2022
 
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Телеканал CBS News сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях. Эти силы могут быть использованы в том числе на Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Против Приднестровья эта дивизия может быть использована. Тем более, командир этой дивизии говорил о возможности зайти на Украину. Это важно, потому что он раскрыл приказ, который ему отдали в Пентагоне, когда он отбывал к месту назначения. Они говорят, что приехали якобы временно и на учения, но в сторону Украины они тоже готовы выдвинуться", - сказал Кнутов.
Разговоры о грязной бомбе создают новый расклад сил: Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, после сего американские войска смогут войти на украинскую территорию под видом защиты населения.
"США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Юрий Кнутов интервью
24 октября, 15:18
Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну
 
Новостивоенный экспертСШАбомбаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
04:38"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"
04:30Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
04:23Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ
04:15Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной
04:07Кнутов: США "жонглируют" потерями ВСУ ради предвыборного расклада
04:04Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
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