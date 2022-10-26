Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ
Телеканал CBS News сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях. Эти силы могут быть использованы в том числе на Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Против Приднестровья эта дивизия может быть использована. Тем более, командир этой дивизии говорил о возможности зайти на Украину. Это важно, потому что он раскрыл приказ, который ему отдали в Пентагоне, когда он отбывал к месту назначения. Они говорят, что приехали якобы временно и на учения, но в сторону Украины они тоже готовы выдвинуться", - сказал Кнутов.
Разговоры о грязной бомбе создают новый расклад сил: Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, после сего американские войска смогут войти на украинскую территорию под видом защиты населения.
"США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ", - резюмировал собеседник издания.
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