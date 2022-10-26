https://ukraina.ru/20221026/1040121360.html

Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ

Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ - 26.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт: США используют "грязную бомбу", чтобы включить свои войска в состав ВСУ

Телеканал CBS News сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях. Эти силы могут быть использованы в том числе на Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-26T04:23

2022-10-26T04:23

2022-10-26T04:23

новости

военный эксперт

сша

бомба

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040121360.jpg?1666747384

Разговоры о грязной бомбе создают новый расклад сил: Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, после сего американские войска смогут войти на украинскую территорию под видом защиты населения."США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ", - резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040081128.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, сша, бомба, всу