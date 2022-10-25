https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче – Александр Шатилов

Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче – Александр Шатилов - 25.10.2022 Украина.ру

Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче – Александр Шатилов

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T21:14

2022-10-25T21:14

2022-10-25T21:31

эммануэль макрон

владимир путин

джо байден

европа

папа римский

грязная бомба

ядерная безопасность

ядерная война

мир

переговоры

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Запад пытается остановить войну на Украине. Так, по крайней мере, звучат официальные заявления представителей США и Европы. А нужно ли им это? И зачем Макрон передает послания Путину и Байдену через Папу Римского?Специально для Украина.ру итоги встречи Эмманюэля Макрона и понтифика Франциска прокомментировал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов.— Александр Борисович, Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эмманюэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине. Чем вызвана такая активность французского лидера?— Это никак не может способствовать миру на Украине. Здесь скорее наблюдается заранее разыгранный сценарий. И президент Франции, и Папа Римский относятся к глобалистскому западному истеблишменту, поэтому все их усилия сводятся к борьбе с геополитическим влиянием России и навязывании ей мира с Украиной на невыгодных [для них] условиях. Такого рода депеши [как от Макрона] являются заранее срежиссированными и подготовленными. Это не экспромт – как известно, хороший экспромт готовится заранее.Таким образом, во-первых, это демонстрация Западом якобы своего мирного настроя с целью создать позитивный имидж себе и Украине: якобы они готовы идти на соглашения с Россией. Во-вторых, Макрон хочет повысить свой престиж и статус и напомнить о себе миру, так как его геополитические котировки резки просели. Совсем недавно президент Франции был чуть ли не одним из главных переговорщиков с Кремлем. А теперь, как говорится, Владимир Путин не берет телефон, когда звонит Макрон, да, еще и появился термин "макронить". ["Макронить" означает "звонить понапрасну в любое время суток". Глагол сложился за время проведения Россией СВО на фоне ироничного отношения комментаторов и политологов к частым телефонным звонкам президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину.] Поэтому президент Франции напоминает о себе, тем более что последнее время инициатива в курировании российско-украинского противостояния перешла к англосаксам.Третий момент здесь – это то, что Запад пытается использовать образ церкви как примиряющей нейтральной миротворческой стороны. Хотя всему миру давно известно, что римско-католическая церковь всегда была верным союзником Запада в борьбе с Россией. Поэтому Римско-католическая церковь явно будет небеспристрастна в такой "миротворческой миссии".Подводя итоги, могу сказать: депеша Макрона – это постановка Запада, чтобы оказать очередное давление на Россию в развернувшейся информационной войне.— Что может сделать Европа для России в урегулировании ситуации с Украиной?— Европа утратила свои переговорные позиции, после того как несколько раз "надула" российское руководство и продемонстрировала свою недоговороспособность. Именно европейские страны были гарантами соблюдения Минских соглашений. [Минские соглашения были приняты в 2014–2015 гг; их текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе- Ред.]. К чему это привело, мы все видим: милитаризация Украины, размещение биолабораторий у границ России и эскалация напряженности на украинском треке. Плюс, ко всему прочему, европейские лидеры не обладают политической субъектностью в настоящий момент, находясь под контролем англосаксов, выполняя их волю и играя роль "доброго полицейского" в отношении России.— Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам?— Это стандартные условия, которые в феврале этого года были озвучены российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Есть такая пословица: второе предложение Владимира Путина лучше первого, но хуже третьего. Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. Только в таком случае возможен компромисс между Москвой и Киевом. До определенного момента были возможны более мягкие сценарии. Сегодня же референдумы уже прошли, новые субъекты России конституционно зафиксированы – Украина должна принять это как должное.— Возможно ли, что украинский кризис выйдет из-под контроля США и ЕС? Как они могут это предотвратить и могут ли?— Да, Украина может выйти из-под контроля, так как США и, особенно, Великобритания попустительствуют скандальным и крайне рисковым манипуляциям киевского режима, особенно что касается оружия массового уничтожения, например, ядерных экспериментов Украины. Жонглирование темой обладания грязным ядерным оружием может привести к неблагоприятным, а то и катастрофическим последствиям не только на постсоветском пространстве, но и в целом для всего мира. Англосаксам важно понимать, что украинская элита не признает "красных линий", убеждена в своей безнаказанности и тянет Запад в глобальное ядерное противостояние.— Вашингтон, похоже, несерьезно подходит к угрозе ядерной войны, игнорирует опасность, исходящую от украинской "грязной бомбы". Почему?— Да. Более того, англосаксы еще и содействуют Украине в создании этой "грязной бомбы". США очень боятся проиграть войну за Украину, тем самым проиграть борьбу за мировое господство. Именно поэтому они всячески способствуют эскалации напряжённости и обострению ситуации на Украине.Америка находится далеко от эпицентра конфликта. Чтобы не произошло в Украине, это не сильно опечалит США, если конечно это не спровоцирует ответные шаги со стороны России в их сторону. Поэтому Штаты так безответственно и провокационно подходят к решению вопросов украинской нелегальной ядерной программы.— Какие государства пострадают в случае взрыва "грязной ядерной бомбы" в Украине? На кого это повлияет?— Если случится какая-то ядерная катастрофа, она конечно же аукнется Украине, Евросоюзу, Турции и России. Этим странам стоит опасаться такого развития событий. Поэтому Москва публично заявляет о неприятии украинского сценария. Турция пока отмахивается, а Европа продолжает поддерживать Киев в его безумном мировом шантаже. Хотя обычно шантажистов пытаются осадить, даже если они относятся к числу союзников. Европа в упор не замечает опасную ядерную игру со стороны Украины. Это говорит о том, что европейским лидерам важно мнение и интересы Вашингтона, а не будущее своих государств и своего народа.— Какие результаты ждет Москва от заседания Совета Безопасности ООН, где планируется обсудить возможную подготовку Киева к провокации с использованием "грязной бомбы"?— Россия, на мой взгляд, излишне мягко и компромиссно педалирует тему "грязной ядерной бомбы". Дипломатией тут вряд ли что-то можно решить, помните поговорку "А Васька слушает, да ест". Так и Запад. Чем более явно Москва демонстрирует свою готовность к диалогу, тем более наглыми и агрессивными становятся ее противники. Лучше такого рода вопросы решать в более жестком ключе. Как говорится, кольт и доброе слово убеждают лучше, чем просто доброе слово.

https://ukraina.ru/20221025/1040128719.html

https://ukraina.ru/20221025/1040121016.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

эммануэль макрон, владимир путин, джо байден, европа, папа римский, грязная бомба, ядерная безопасность, ядерная война, мир, переговоры, сша, франция, информационная война, интервью