https://ukraina.ru/20221025/1040137515.html

Зеленский пойдёт на радиоактивное заражение половины Украины - Михеев. Видео

Зеленский пойдёт на радиоактивное заражение половины Украины - Михеев. Видео - 25.10.2022 Украина.ру

Зеленский пойдёт на радиоактивное заражение половины Украины - Михеев. Видео

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал, чем Риши Сунаку придется заняться на посту премьер-министра Великобритании, как Запад передает российские... Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T18:37

2022-10-25T18:37

2022-10-25T18:37

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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал, чем Риши Сунаку придется заняться на посту премьер-министра Великобритании, как Запад передает российские активы Украине, а также о том, что ВСУ готовят в ближайшие недели:00:55 - Как Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании без борьбы;08:26 - Подготовка Украиной провокации с "грязной бомбой": на что рассчитывает Киев и что изменит заседание Совбеза ООН?13:50 - Что стоит за идеей Евросоюза разработать для Украины "план Маршала"?19:20 – О чем говорит продление мобилизации на Украине?24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.

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