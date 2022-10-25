https://ukraina.ru/20221025/1040136630.html

Ядерная угроза, провалы ВСУ на Юге и Севере. Итоги 25 октября

Ядерная угроза, провалы ВСУ на Юге и Севере. Итоги 25 октября - 25.10.2022 Украина.ру

Ядерная угроза, провалы ВСУ на Юге и Севере. Итоги 25 октября

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T18:14

2022-10-25T18:14

2022-10-25T18:34

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германия

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Угроза украинской «грязной бомбы» становится все более реальной, ВСУ предприняли несколько неудачных попыток прорыва на Сватовском и Николаево-Криворожском направлениях, Урсула фон дер Ляйен уничтожает немецкую экономику.«Грязная бомба»Постпред при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, где сообщил, что применение Киевом так называемой «грязной бомбы» будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма.Москва запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением «грязной бомбы». Обсуждение пройдет в закрытом формате.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США потратить время и проанализировать данные, которые предоставила Россия о подготовке Украиной провокации.В это же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Вашингтоне непозволительно несерьезно относятся к информации о том, что на Украине собирают «грязную бомбу» и готовят провокацию, чтобы обвинить Москву.Министр обороны Украины Алексей Резников также опроверг обвинения, ссылаясь на то, что «мысль о грязной бомбе нам противна». Резников пригласил в страну экспертов ООН и МАГАТЭ и потребовал выполнения четвертого пункта Будапештского меморандума.В интервью Украина.ру физик и эксперт Богдан Марцинкевич выразил мнение, что визит инспекции МАГАТЭ на Украину действительно необходим: квалифицированные специалисты разберутся, что там на самом деле происходит.По его словам, на трех АЭС Украины есть облученное ядерное топливо с огромным количеством радиоактивных элементов, из которого можно создать «грязную бомбу». Так что опасения насчет того, что Киев организует провокацию с применением такого типа вооружения, совершенно реальны.О вероятности провокации высказался также Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов:«От Украины можно ожидать всего, чего угодно. Зеленский исходит из принципа: чем больше смертей, крови и разрушений на фронте, тем лучше для Украины. Основная задача Украины на данный момент — повысить эскалацию, чтобы получить больше военной помощи от Запада.Украинские спецслужбы — прекрасные специалисты по провокациям, поэтому от них можно ожидать самых радикальных операций, в том числе разрушения Каховской ГЭС, взрыва на Запорожской АЭС, и даже использования "грязной бомбы"».ВСУ пытались наступатьРоссийские военные разбили подразделения ВСУ и иностранных наемников, которые пытались прорваться в Кременную, сообщил 25 октября полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Накануне РИА «Новости» сообщили, что инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная, так как там ожидались попытки контрнаступления украинских войск.Кроме того, ВСУ атаковали позиции ВС РФ на Николаево-Криворожском силами двух ротных тактических групп. Украинские военные двигались в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены.«В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сообщили в Минобороны России.Еще одна попытка была предпринята ВСУ на Купянском направлении около населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.Власти Евросоюза потребовали платить ежемесячно Киеву по полтора миллиарда евроНа стабилизацию украинского бюджета Киеву требуется от трех до пяти миллиардов евро ежемесячно. Треть этих средств готовы собирать власти Евросоюза, и передавать Киеву 1,5 млрд евро. Недостающую треть будут просить у международных финансовых учреждений — МВФ и Всемирного банка.Такое решение было принято по результатам заседания Еврокомиссии по вопросу восстановления Украины в Берлине 25 октября.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб инфраструктуре страны в 750 млрд евро. Он попросил у представителей Евросоюза выделить срочно 17 млрд евро на ремонт инфраструктуры, необходимой для запуска и прохождения отопительного сезона.По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляейн, деньги будут потрачены на восстановление украинской инфраструктуры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал эту инициативу.В интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что единственный плюс в политике Шольца — уклонение от поставок военной техники на Украину.«Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" — никакой реакции. [Министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок открыто сказала, что для неё главная внешняя политика — противостояние России, а не воля ее избирателей».При этом многочисленные исследования экономистов и экспертов подтверждают, что «благодаря» антироссийским санкциям, энергетическому кризису и вливанию огромных средств в Украину экономика самой Германии попадает все под большую угрозу, а цены на потребительские товары растут с невероятной скоростью.Самого Шольца перед заседанием Еврокомиссии атаковали разгневанные жители Берлина, которые высказали ему, что донер (шаурма) стоит теперь в Германии целых 8 евро и канцлеру не мешало бы «решить этот вопрос» с президентом РФ Владимиром Путиным.Также во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину, и тут же угодил в неприятности: в Чернигове ему пришлось провести целый час в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.При этом ни российское Министерство обороны, ни украинские власти в этот день не сообщали о каких-либо прилетах по украинской территории.А по дороге на поезде над Штайнмайером решила подшутить «Укрзалізниця»: в купе направлявшегося в Киев поезда его ждал букет ирисов. Пресс-служба «Укразализници» объяснила: «Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь».Очевидно, что немецкому президенту намекнули таким образом на немецкие ЗРК IRIS-T, которых на Украину поставлено 4, но президент Владимир Зеленский хочет еще.

https://ukraina.ru/20221025/1040135194.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, германия, ядерная война, всу