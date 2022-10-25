https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html

Папа Римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" - Виталий Третьяков

Папа Римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" - Виталий Третьяков - 25.10.2022 Украина.ру

Папа Римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" - Виталий Третьяков

Стоит ли России работать с МАГАТЭ и опубликовать все подробности плана Киева рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру. Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T18:31

2022-10-25T18:31

2022-10-25T18:31

интервью

грязная бомба

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

ядерное оружие

эммануэль макрон

джо байден

спецоперация

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Стоит ли России работать с МАГАТЭ и опубликовать все подробности плана Киева рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру. — Виталий Товиевич, как вы видите ситуацию с этой "грязной бомбой", я так понимаю, что, возможно, папа Франциск будет действительно звонить и Байдену, и Путину, чтобы не допустить там эскалации на Украине перед выборами в США 8 ноября. — Папа Франциск на Байдена повлиять не может, тем более, что фактически под Байденом и рядом с ним, а иногда сверху Байдена есть американские спецслужбы, которые напрямую еще и от англичан руководят Киевской властью во всей этой операции. Есть Госдепартамент и его предельно жёсткая позиция. Никакой Папа, ни Франциск, никакой другой, на Блинкена не повлияет. Тем более, на американские спецслужбы. Поэтому звонить там договариваться, уговаривать – это всё хорошо. Но я в эффективности этих уговоров по отношению к американцам абсолютно не верю.Это первое. Что касается самой "грязной бомбы". Я абсолютно уверен, что это готовится. Киевский режим способен абсолютно на всё. По-моему, доказывать уже нормальным людям это не нужно. А те, кто делает вид, что это не так, они просто либо сами вот это позволяют, либо боятся сказать то, что знают.То есть американцы позволяют. Немцы и французы, включая Макрона, они просто боятся в этом признаться. Так что я абсолютно уверен, что эта операция готовится. Цель очевидна - свалить вину на Россию с соответствующими последствиями дипломатическими, попытаться там обвинить в ядерном терроризме и принять соответствующие меры вплоть до действий ООН.Знаете, чтобы показать, что Москва плохая, ужасная, а Киев и его покровители хорошие. Вот это второе. Остановить это могут либо те, кто дал на это добро, а, естественно, без разрешения американцев и англичан, те, кто это готовит, украинские спецслужбы, скорее всего, не решатся это сделать.Хотя, безумие там дошло до такого уровня, что нельзя исключить, что они не остановят эту операцию, даже если американцы скажут, что не нужно этого делать. Тем более, сигналы из США и из Лондона могут быть разные. Одни там говорят официально "не надо", а менее официально, там по линии спецслужб, говорят, "делайте".— Но рассчитывать на благоразумие не стоит?— Самовольную реализацию этого плана Киевом тоже исключить нельзя, но, всё-таки, если американцы сильно прикрикнут, категорически запретят, то, скорее всего, Зеленский побоится ослушаться.И конечно, жёсткая позиция Москвы - предельно открытая. Это значит, нужно обнародовать всю информацию и максимально широко распространять. О том, что это может случиться, указав возможные даты, предполагаемые координаты. В каком месте там, размер заряда, какие будут радиоактивные вещества заложены, отчасти кое-что сказано, но нужно еще больше подробностей и максимально широкое распространение, чтобы прорвать инфоблокаду Запада, когда они публикуют что хотят, и то, что им выгодно.Удар ядерным тактическим оружием по территории Украины со стороны России исключён по понятным причинам. Нет в этом необходимости, это рядом с нашей территорией, частично наша территория, то есть это будет поводом провокации для этих провокаторов, ну и так далее. Всё достаточно очевидно.— А должны ли мы обратиться к МАГАТЭ и предоставить им все доказательства или толку с этого не будет?— Ну это естественно, да, это единственная международная организация в этой сфере. Россия – постоянный член. Не знаю, насколько сильно наше представительство, насколько сильно влияние.Кажется, директор МАГАТЭ, который приезжал и сюда, встречался с Путиным и ещё вроде собирается на Украину, делегацию туда послал. Естественно, они должны быть максимально в курсе, пусть и ангажированное политически, но профессиональное сообщество. Сотрудники, которые не могут не понимать, чем это грозит, как минимум, Европе. И европейские страны, западные электростанции, соответственно, работающие с атомом, их достаточно много, как минимум это Франция и Германия.Есть уж точно специалисты, которые понимают, чем это всё может грозить, несмотря на свои политические пристрастия, большая надежда на то, что они всё-таки не позволят своим правительствам покрывать это дальше, просто потому, что это ничем хорошим не кончится.Конечно, с МАГАТЭ нужно работать, тем более, что это гендиректор. Тоже, видимо, получает запреты на что-то, мы это увидели после поездки его на ЗАЭС. Там он говорил одно, когда вернулся, начал не совсем то же самое говорить, как бы уже вилять. Но в принципе нужно работать, безусловно.— Ну а Макрон чего так засуетился? Он уже, по-моему, второй раз за последние пару дней начинает эти разговоры о том, что давайте-ка уже к миру, что-то надо придумать...— Я думаю, тут две главных причины. Первая известна и о ней много говорят. Не умея решить экономические проблемы своей собственной страны, в нынешних условиях финансового и энергетического кризиса, он демонстрирует, как часто бывает, активность на внешней арене, пытаясь отвлечь внимание от этих внутренних проблем и неспособность своего правительства их решить.И второе, ну тут у меня вещественных доказательств нет, даже косвенных нет, на что можно было бы сослаться, но то, что он так встревожен, это видно по его лицу и словам. При том, повторяет, что Россия во всём виновата, и там ничего не известно французскому правительству о том, что украинцы это готовят.Он всё-таки знает, что они это готовят. Конечно, не может этого признать, но знает, что это так. Здесь единственная возможность – уговорить каких-то реальных мировых игроков, к каковым он Папу Римского с очевидностью относит, вступить в эти переговоры и консультации.- Если это все-таки произойдет, ну, например, они там скинут куда-то эту грязную бомбу, мы начнем соответственно со всем этим разбираться. Каков будет ответ России и что мы будем с этим делать дальше?- Это вопрос для Генерального штаба и Верховного главнокомандующего Путина. Я не знаю будет каков ответ России, надеюсь, что это не приведёт к обмену тактическими ядерными ударами, потом уже не тактическими ядерными ударами, уже не с Киевом, естественно, а с теми, кто его поддерживает. Каков будет соразмерный ответ? Я предсказать не могу, я не располагаю соответствующей информацией.

https://ukraina.ru/20201110/1029562403.html

https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, грязная бомба, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ядерное оружие, эммануэль макрон, джо байден, спецоперация