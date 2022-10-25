https://ukraina.ru/20221025/1040135194.html
В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов
В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов - 25.10.2022 Украина.ру
В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов
После развала СССР на Украине активизировались неоязыческие секты, которые стали основой для реализации в этой стране проекта "анти-России". С таким утверждениям 25 октября выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, слова которого приводят "Аргументы и Факты"
2022-10-25T17:45
2022-10-25T17:45
2022-10-25T17:45
новости
язычество
неоязычество
украина
секта
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Павлов рассказал, что у истоков популярного на современной Украине неоязычества стоял Владимир Шаян, который в 1930-е годы якобы получил некое "откровение", после чего создал секту "Родная вера". Придуманный Шаяном псевдорелигиозный набор из древнерусских богов, ариев и выдуманных ритуалов наложился на идеологию украинского национализма, из-за чего самозванные "волхвы" во время Великой Отечественной войны присоединились к ОУН. В конечном итоге Шаян сбежал в Германию, а затем дальше на Запад. Именно на Западе, отмечает Павлов, в скором времени украинские мигранты-коллаборационисты создали два неоязыческих центра, один из которых возглавил Лев Силенко, среди соратников известный под псевдонимом Лев Тигрович Орлигора. Он также работал на нацистскую Германию, а после ее поражения осел в Канаде, где написал труд под названием "Великая вера". Авторству Силенко-Орлигоры приписывают также так называемую РУН-веру (родная украинская национальная вера) с идеалом в виде некоей Украинской империи, которая якобы существовала еще в 1 тыс. до н.э. Эти усилия нашли поддержку у западных правительств, которые способствовали распространению этого псевдоучения и открытию не просто общин, а целых храмов РУН-веры.После 1991 года последователи этого "учения" объявились на Украине, они стали требовать от тогдашнего украинского руководства покончить с православием. Тогда же во Львовском университете изучение РУН-веры вошло в курс религиоведения. "Это течение вместе с другими неоязыческими организациями стали после 2014 г. основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия", - отметил Павлов. По его словам, на Украине действует множество языческих сект, такие как "Перунова рать", "Родобожие", Объединение родноверов Украины, "Великий огонь" и другие. "Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - комментирует помощник секретаря Совбеза.Павлов также отметил, что такие языческие культы востребованы украинскими праворадикалами, местные неонацисты широко используют символы языческих и сатанинских культов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, язычество, неоязычество, украина, секта
В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов
После развала СССР на Украине активизировались неоязыческие секты, которые стали основой для реализации в этой стране проекта "анти-России". С таким утверждениям 25 октября выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, слова которого приводят "Аргументы и Факты"
Павлов рассказал
, что у истоков популярного на современной Украине неоязычества стоял Владимир Шаян, который в 1930-е годы якобы получил некое "откровение", после чего создал секту "Родная вера".
Придуманный Шаяном псевдорелигиозный набор из древнерусских богов, ариев и выдуманных ритуалов наложился на идеологию украинского национализма, из-за чего самозванные "волхвы" во время Великой Отечественной войны присоединились к ОУН. В конечном итоге Шаян сбежал в Германию, а затем дальше на Запад.
Именно на Западе, отмечает Павлов, в скором времени украинские мигранты-коллаборационисты создали два неоязыческих центра, один из которых возглавил Лев Силенко, среди соратников известный под псевдонимом Лев Тигрович Орлигора. Он также работал на нацистскую Германию, а после ее поражения осел в Канаде, где написал труд под названием "Великая вера".
Авторству Силенко-Орлигоры приписывают также так называемую РУН-веру (родная украинская национальная вера) с идеалом в виде некоей Украинской империи, которая якобы существовала еще в 1 тыс. до н.э.
Эти усилия нашли поддержку у западных правительств, которые способствовали распространению этого псевдоучения и открытию не просто общин, а целых храмов РУН-веры.
После 1991 года последователи этого "учения" объявились на Украине, они стали требовать от тогдашнего украинского руководства покончить с православием. Тогда же во Львовском университете изучение РУН-веры вошло в курс религиоведения.
"Это течение вместе с другими неоязыческими организациями стали после 2014 г. основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия", - отметил Павлов.
По его словам, на Украине действует множество языческих сект, такие как "Перунова рать", "Родобожие", Объединение родноверов Украины, "Великий огонь" и другие.
"Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - комментирует помощник секретаря Совбеза.
Павлов также отметил, что такие языческие культы востребованы украинскими праворадикалами, местные неонацисты широко используют символы языческих и сатанинских культов.