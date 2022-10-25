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В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов

В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов - 25.10.2022 Украина.ру

В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов

После развала СССР на Украине активизировались неоязыческие секты, которые стали основой для реализации в этой стране проекта "анти-России". С таким утверждениям 25 октября выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, слова которого приводят "Аргументы и Факты"

2022-10-25T17:45

2022-10-25T17:45

2022-10-25T17:45

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Павлов рассказал, что у истоков популярного на современной Украине неоязычества стоял Владимир Шаян, который в 1930-е годы якобы получил некое "откровение", после чего создал секту "Родная вера". Придуманный Шаяном псевдорелигиозный набор из древнерусских богов, ариев и выдуманных ритуалов наложился на идеологию украинского национализма, из-за чего самозванные "волхвы" во время Великой Отечественной войны присоединились к ОУН. В конечном итоге Шаян сбежал в Германию, а затем дальше на Запад. Именно на Западе, отмечает Павлов, в скором времени украинские мигранты-коллаборационисты создали два неоязыческих центра, один из которых возглавил Лев Силенко, среди соратников известный под псевдонимом Лев Тигрович Орлигора. Он также работал на нацистскую Германию, а после ее поражения осел в Канаде, где написал труд под названием "Великая вера". Авторству Силенко-Орлигоры приписывают также так называемую РУН-веру (родная украинская национальная вера) с идеалом в виде некоей Украинской империи, которая якобы существовала еще в 1 тыс. до н.э. Эти усилия нашли поддержку у западных правительств, которые способствовали распространению этого псевдоучения и открытию не просто общин, а целых храмов РУН-веры.После 1991 года последователи этого "учения" объявились на Украине, они стали требовать от тогдашнего украинского руководства покончить с православием. Тогда же во Львовском университете изучение РУН-веры вошло в курс религиоведения. "Это течение вместе с другими неоязыческими организациями стали после 2014 г. основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия", - отметил Павлов. По его словам, на Украине действует множество языческих сект, такие как "Перунова рать", "Родобожие", Объединение родноверов Украины, "Великий огонь" и другие. "Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - комментирует помощник секретаря Совбеза.Павлов также отметил, что такие языческие культы востребованы украинскими праворадикалами, местные неонацисты широко используют символы языческих и сатанинских культов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, язычество, неоязычество, украина, секта