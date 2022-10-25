Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней - 25.10.2022 Украина.ру
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Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней
Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней - 25.10.2022 Украина.ру
Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней
Украина - человеконенавистническое террористическое государство. Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен быть ликвидирован, это может спасти тысячи жизней мирных граждан. Такую точку зрения высказал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов изданию "Взгляд" 25 октября
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:54
новости
владимир зеленский
владимир рогов
ликвидация
терроризм
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Ранее в этот же день в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв у здания телекомпании "ЗаTV". Пострадали пять человек. По словам Рогова, данный теракт был организован киевским режимом и его спецслужбами. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины следует признать террористическими организациями, их деятельность попадает под 205 УК РФ о терроризме, считает он."Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан", - сказал Рогов.Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, владимир рогов, ликвидация, терроризм
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, ликвидация, терроризм

Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней

15:52 25.10.2022 (обновлено: 15:54 25.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Украина - человеконенавистническое террористическое государство. Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен быть ликвидирован, это может спасти тысячи жизней мирных граждан. Такую точку зрения высказал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов изданию "Взгляд" 25 октября
Ранее в этот же день в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв у здания телекомпании "ЗаTV". Пострадали пять человек.
По словам Рогова, данный теракт был организован киевским режимом и его спецслужбами. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины следует признать террористическими организациями, их деятельность попадает под 205 УК РФ о терроризме, считает он.
"Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан", - сказал Рогов.
Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
28 июля, 13:34
Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию ЗеленскогоПризнание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиВладимир ЗеленскийВладимир Роговликвидациятерроризм
 
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