Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней
15:52 25.10.2022 (обновлено: 15:54 25.10.2022)
Украина - человеконенавистническое террористическое государство. Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен быть ликвидирован, это может спасти тысячи жизней мирных граждан. Такую точку зрения высказал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов изданию "Взгляд" 25 октября
Ранее в этот же день в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв у здания телекомпании "ЗаTV". Пострадали пять человек.
По словам Рогова, данный теракт был организован киевским режимом и его спецслужбами. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины следует признать террористическими организациями, их деятельность попадает под 205 УК РФ о терроризме, считает он.
"Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан", - сказал Рогов.
Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
28 июля, 13:34Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию ЗеленскогоПризнание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру