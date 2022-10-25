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Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней

Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней - 25.10.2022 Украина.ру

Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизней

Украина - человеконенавистническое террористическое государство. Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен быть ликвидирован, это может спасти тысячи жизней мирных граждан. Такую точку зрения высказал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов изданию "Взгляд" 25 октября

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:54

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владимир рогов

ликвидация

терроризм

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Ранее в этот же день в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв у здания телекомпании "ЗаTV". Пострадали пять человек. По словам Рогова, данный теракт был организован киевским режимом и его спецслужбами. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины следует признать террористическими организациями, их деятельность попадает под 205 УК РФ о терроризме, считает он."Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан", - сказал Рогов.Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220728/1036965924.html

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новости, владимир зеленский, владимир рогов, ликвидация, терроризм